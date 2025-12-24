Những căn hộ dưới 50 m2 giấu giường để mở rộng không gian sống

Giường Murphy là một trong những giải pháp tiết kiệm diện tích được ứng dụng từ lâu, đặc biệt phù hợp với các căn hộ nhỏ. Chiếc giường này có thể gấp gọn vào tường hoặc tủ khi không dùng, nhường chỗ cho các chức năng khác trong ngày. Từ không gian sinh hoạt ban ngày, căn phòng có thể chuyển thành nơi nghỉ ngơi vào buổi tối. Nhiều thiết kế hiện đại cho phép giường gấp kiêm chức năng khác như bàn làm việc, tủ kệ… mà không cần tháo dỡ đồ vật trước khi chuyển trạng thái sử dụng.

Kiểu giường này là giải pháp kỹ thuật và mang yếu tố thẩm mỹ, tích hợp vào nội thất từ phong cách tối giản đến cổ điển. Các nhà thiết kế liên tục sáng tạo để đưa giường Murphy thành một phần trong không gian sống hiện đại.