Những căn hộ dưới 50 m2 giấu giường để mở rộng không gian sống

Giường Murphy là một trong những giải pháp tiết kiệm diện tích được ứng dụng từ lâu, đặc biệt phù hợp với các căn hộ nhỏ. Chiếc giường này có thể gấp gọn vào tường hoặc tủ khi không dùng, nhường chỗ cho các chức năng khác trong ngày. Từ không gian sinh hoạt ban ngày, căn phòng có thể chuyển thành nơi nghỉ ngơi vào buổi tối. Nhiều thiết kế hiện đại cho phép giường gấp kiêm chức năng khác như bàn làm việc, tủ kệ… mà không cần tháo dỡ đồ vật trước khi chuyển trạng thái sử dụng.
Kiểu giường này là giải pháp kỹ thuật và mang yếu tố thẩm mỹ, tích hợp vào nội thất từ phong cách tối giản đến cổ điển. Các nhà thiết kế liên tục sáng tạo để đưa giường Murphy thành một phần trong không gian sống hiện đại.
Tại São Paulo (Brazil), căn hộ 29 m2 được "hô biến" thành không gian sống rộng rãi nhờ tư duy thiết kế nội thất trượt - gấp thông minh. Điểm nhấn nằm ở hệ tủ gỗ kịch trần chạy dọc tường, khéo léo giấu kín chiếc giường ngủ có thể hạ xuống phủ gọn lên sofa.
Để tối ưu sự linh hoạt, bộ sofa gỗ tự nhiên được chế tác riêng với hệ thống bánh xe, kết hợp cùng các đôn ngồi đa năng, cho phép gia chủ dễ dàng "cất gọn" phòng khách để giải phóng mặt sàn khi cần thiết.
Căn hộ 43 m2 tại Porto (Bồ Đào Nha) được cải tạo toàn bộ với chi phí thấp. KTS thiết kế toàn bộ đồ nội thất theo sát tường, nhằm giữ phần trung tâm căn hộ trống, tạo cảm giác thoáng đãng.
Căn hộ không có tường vuông góc, các góc đều lệch nên phần tủ được thiết kế riêng để tận dụng các khoảng trống. Giường Murphy đặt trên sofa và bàn trà, gối được cất trong hệ tủ trần cao. Bàn trà có thể nâng lên thành bàn làm việc hoặc ăn uống, phục vụ linh hoạt nhiều chức năng.
Căn hộ 34 m2 tại Anh tích hợp giường gấp với bàn làm việc.
Trong căn hộ, KTS thiết kế bàn làm việc rộng 2 m có thể giữ nguyên mặt bàn khi hạ giường xuống. Không gian làm việc tách biệt với khu sinh hoạt chính bằng tường kính và rèm kéo.
Căn hộ ven biển 49 m2 tại Italy có giường ẩn sau kệ tường phòng khách.
Giá đỡ phía trước có thể giữ nguyên đồ vật khi mở giường. Hệ tủ cao sát trần tăng khả năng lưu trữ trong sinh hoạt hàng ngày.
Căn hộ 42 m2 tại Buenos Aires (Argentina) với tủ kệ tích hợp giường gấp.
KTS bố trí hệ tủ kệ cao sát trần trong phòng khách, gồm kệ sách, kệ đĩa và giường gấp ẩn bên dưới. Thiết kế này giúp căn hộ diện tích nhỏ có thể biến đổi linh hoạt: để ở hay cho thuê ngắn hạn khi cần.
Căn hộ 50 m2 tại Melbourne (Australia) thiết kế giường ẩn trong gương cao sát trần. Hai hốc nhỏ ở đầu giường làm bàn đầu giường và kệ chứa đồ.
Toàn bộ khu vực sử dụng gỗ để tăng cảm giác ấm cúng, đồng thời cách âm với tuyến đường sắt gần đó.
Bích Phương (theo Never Too Small)