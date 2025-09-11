Những cái nhất của sân bay khắp thế giới

Dựa trên các thống kê của Wikipedia, Hội đồng Sân bay quốc tế Thế giới (ACI World), và các bảng xếp hạng thường niên của Skytrax và AirHelp, VnExpress liệt kê một số sân bay đặc biệt trên thế giới.

Sân bay cao nhất thế giới

Sân bay Daocheng (Án Đinh Đạo Thành) thuộc huyện Đạo Thành, Châu tự trị dân tộc Tạng Garze, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sân bay hoạt động từ tháng 9/2013, nằm ở độ cao 4.411 m so với mực nước biển, là sân bay dân dụng cao nhất thế giới. Sân bay Bangda, Qamdo, Tây Tạng, hiện đứng thứ hai, nằm ở độ cao 4.334 m.