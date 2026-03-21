Những cách thiết kế bếp gọn gàng trong căn hộ nhỏ

Trong nhiều căn hộ diện tích nhỏ, khu bếp không còn là một không gian tách biệt. Bếp thường phải chia sẻ diện tích với phòng khách, khu ăn uống, thậm chí khu ngủ. Vì vậy, bố cục bếp truyền thống chiếm trọn một mảng tường lớn không phải lúc nào cũng phù hợp.
Thay vào đó, nhiều thiết kế bếp lựa chọn cách bố trí linh hoạt hơn nhằm tận dụng diện tích hạn chế và giảm cảm giác chiếm chỗ trong không gian sống.
Đặt bếp ở vị trí ít được chú ý: Trong những căn hộ nhỏ, khu bếp có thể được bố trí ở những vị trí không ngờ tới như hành lang, lối vào hoặc các khu giao thông trong nhà.
Một dự án cải tạo căn hộ tại khu Jourdain (Paris, Pháp) đặt bếp dọc theo một phía hành lang thay vì chiếm trọn một mảng tường trong phòng khách. Khu vực vốn thường dùng làm kho chứa được chuyển thành không gian nấu nướng gọn gàng. Sàn gạch đất nung họa tiết và hệ đèn thả giúp xác định ranh giới khu bếp, tránh cảm giác chỉ là một lối đi.
Tại căn hộ nhỏ diện tích 35 m2 ở Australia, khu bếp màu trắng và xám nhạt được đặt cạnh cửa sổ lớn. Thiết kế tích hợp thêm góc bàn ăn nhỏ nằm trong góc cửa sổ. Hệ ghế ngồi âm tường có khoang chứa đồ phía dưới giúp tăng diện tích lưu trữ.
Một thiết kế khác trong căn nhà 44 m2 ở Buenos Aires (Argentina) tận dụng phần dưới cầu thang để bố trí bếp. Hệ tủ tích hợp chứa tủ lạnh, kho thực phẩm và các ngăn đựng đồ.
Thiết kế bếp như một món đồ nội thất: Trong nhà nhỏ, bếp thường nằm trong cùng không gian với phòng khách. Vì vậy, nhiều kiến trúc sư thiết kế bếp giống một món đồ nội thất thay vì một khu chức năng riêng biệt.
Trong căn hộ 49 m2 ở Sydney (Australia) hệ tủ bếp được nâng trên các chân kim loại mảnh. Khoảng hở phía dưới giúp lộ phần sàn, khiến khối tủ trông nhẹ hơn và giảm cảm giác chiếm diện tích.
Tại căn nhà ở Ai Cập, toàn bộ bếp được giấu sau một hệ tủ lớn màu trắng. Khi đóng cửa, không gian trông giống một tủ đồ lớn trong phòng khách. Khi mở cánh cửa, khu bếp màu vàng phía trong lộ ra cùng các ngăn lưu trữ tích hợp trong mặt cánh cửa.
Một căn hộ khác tại Lisbon (Bồ Đào Nha) sử dụng cửa gấp để che toàn bộ khu bếp, khiến không gian trông như phần nối tiếp của hệ tủ phòng khách khi không sử dụng.
Thêm chi tiết cá nhân cho khu bếp: Ngoài công năng, nhiều thiết kế bổ sung các chi tiết mang tính cá nhân nhằm tạo điểm nhấn cho khu bếp nhỏ.
Tại căn hộ 27 m2 ở Sydney (Australia) tường bếp sử dụng gạch men màu xanh rêu. Giữa các viên gạch được xen kẽ những viên gạch thiết kế riêng do bạn của chủ nhà thực hiện.
Trong thiết kế của ngôi nhà 45 m2 tại Paris (Pháp) tay nắm tủ được in 3D với hình dạng nhọn màu xanh nổi bật trên hệ tủ thép không gỉ, tạo điểm nhấn thị giác cho khu bếp.
Tăng diện tích sử dụng bằng nội thất linh hoạt: Bếp trong căn hộ nhỏ thường phải đảm nhiệm nhiều chức năng như nấu ăn, ăn uống và lưu trữ. Tại căn hộ 35 m2 ở Tokyo (Nhật Bản) KTS thiết kế một xe đẩy bếp đặt ở cuối khu bếp. Khi đẩy sát tường, nó hòa vào hệ tủ. Khi kéo ra, mô-đun này trở thành đảo bếp di động.
Ở căn hộ 24 m2 tại Sydney (Australia) hệ tủ bếp tận dụng chiều cao tường với các khoang tủ. Một bàn ăn trượt được giấu trong hệ tủ và có thể kéo ra khi cần sử dụng.
Tăng ánh sáng cho bếp nhỏ: Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong các căn bếp diện tích nhỏ. Ngoài hệ đèn chiếu sáng dưới tủ bếp, nhiều thiết kế kết hợp ánh sáng tự nhiên và bề mặt phản chiếu.
Trong căn hộ 48 m2 tại Amsterdam (Hà Lan) đèn tường viền kim loại vàng vừa cung cấp ánh sáng vừa tạo điểm nhấn.
Tại căn hộ 27 m2 ở St. Kilda (Australia) khối tủ bếp phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ lớn, giúp tăng độ sáng cho toàn bộ không gian.
Một căn hộ 29 m2 ở Paris (Pháp) sử dụng dải gương vòm chạy dọc theo tường bếp. Giải pháp này phản chiếu ánh sáng tự nhiên từ hai phía căn hộ, giúp ánh sáng lan tỏa khắp không gian trong ngày.
Bích Phương (theo Never Too Small)