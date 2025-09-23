Dạng tay nắm cửa phẳng với thân xe có cách sử dụng tùy mẫu xe và thương hiệu, có thể điều khiển điện hoặc một phần là cơ khí.

Tesla Model S 2012 được công nhận rộng rãi là mẫu xe điện đầu tiên phổ biến tay nắm cửa điện tử cho người tiêu dùng đại chúng, dù công nghệ này đã tồn tại trên những chiếc xe đua và xe sang trước đó như Mercedes 300SL phiên bản đua, hay Fiat 850 Spider vào những năm 1970. Tesla Model S đã biến những tay nắm này thành một tính năng tiêu chuẩn, đồng thời cải thiện tính khí động học và mở rộng phạm vi lái xe, kéo theo nhiều nhà sản xuất ôtô khác áp dụng các thiết kế tương tự.

Tay nắm cửa xe thò thụt (hay tay nắm cửa ẩn) thường có thể mở/thu vào, bật ra khi chìa khóa đến gần hoặc nhấn nút. Với các mẫu xe của chính Tesla cũng có những cách mở cửa khác nhau. Dưới đây cách mở cửa của Model 3 và Model Y:

Những cách sử dụng tay nắm cửa thò thụt trên Tesla Model 3 Video: Tesla Owners

Dưới đây là cách mở cửa của Tesla Model S:

Cách sử dụng tay nắm cửa thò thụt trên xe Tesla Model S Video: Tesla

Dưới đây là cách mở cửa của Kia Syros, Range Rover Velar và Jaguar F-Type:

Những cách sử dụng tay nắm cửa thò thụt trên xe điện Video: Piyush Sharma, LordTechPro, ProductReviewCars

