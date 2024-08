Những cách săn mồi độc lạ của động vật

Nhện bolas cái (Mastophora hutchinsoni) là động vật ăn thịt chuyên xoay tròn một chiếc thòng lọng dính nhớp để bắt mồi. Chúng tạo ra mùi hóa học mô phỏng pheromone của bướm đêm cái để nhử bướm đực. Khi bướm đêm đực xuất hiện trong tầm mắt, con nhện tạo ra sợi tơ dài với phần cuối hình dùi cui dính nhớp để quăng vào cánh của đối phương giữa không trung.

Nhện cái tương đối lớn, dài 2 cm, có phần bụng to màu trắng đặc trưng với chiếc bướu, có thể do chúng cần hạ gục con mồi to. Trong khi đó, con đực cực nhỏ, chỉ dài 1,6 mm, nhiều khả năng do không cần săn mồi lớn. Ảnh: Richard Bradley