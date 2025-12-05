Những cách phối bốt 'kéo dài' người hiệu quả

Thứ ba, với các loại chân váy midi, bạn không nên chọn bốt cổ thấp vì chúng khiến các món bị rời rạc, phân tách hướng nhìn, từ đó tạo cảm giác người ngắn. Thay vào đó, hãy chọn bốt cao tới gối, đảm bảo chân váy dài trùm qua, không để lộ miệng giày.