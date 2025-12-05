Những cách phối bốt 'kéo dài' người hiệu quả

Theo WWW, mẹo thứ nhất là bạn nên phối bốt cùng tông màu với quần hoặc váy. Cách mặc này tạo ra một khối liền mạch từ chân đến hông, nhờ đó đôi chân trông dài hơn.
Theo WWW, mẹo thứ nhất là bạn nên phối bốt cùng tông màu với quần hoặc váy. Cách mặc này tạo ra một khối liền mạch từ chân đến hông, nhờ đó đôi chân trông dài hơn.
Trong trường hợp này, cách dễ nhất là bạn có thể mặc cả "cây" một tông màu, tránh mất thời gian nghĩ cách kết hợp màu sắc sao cho thuận mắt.
Trong trường hợp này, cách dễ nhất là bạn có thể mặc cả "cây" một tông màu, tránh mất thời gian nghĩ cách kết hợp màu sắc sao cho thuận mắt.
Nếu không có giày cùng tông trang phục, bạn cũng có thể tạo nên tổng thể thống nhất bằng cách chọn bốt đen và mặc cả bộ quần áo sáng màu.
Nếu không có giày cùng tông trang phục, bạn cũng có thể tạo nên tổng thể thống nhất bằng cách chọn bốt đen và mặc cả bộ quần áo sáng màu.
Thứ hai, bạn có thể ưu tiên bốt mũi nhọn thay vì kiểu tròn hoặc vuông. Thiết kế mũi nhọn giúp kéo dài hình dáng bàn chân, từ đó hướng ánh nhìn về phía trước, khiến chân trông dài và thanh thoát hơn. Tùy sở thích, bạn có thể chọn đế cao tầm 5-7 cm nhằm tăng hiệu ứng thon thả.
Thứ hai, bạn có thể ưu tiên bốt mũi nhọn thay vì kiểu tròn hoặc vuông. Thiết kế mũi nhọn giúp kéo dài hình dáng bàn chân, từ đó hướng ánh nhìn về phía trước, khiến chân trông dài và thanh thoát hơn. Tùy sở thích, bạn có thể chọn đế cao tầm 5-7 cm nhằm tăng hiệu ứng thon thả.
Thứ ba, với các loại chân váy midi, bạn không nên chọn bốt cổ thấp vì chúng khiến các món bị rời rạc, phân tách hướng nhìn, từ đó tạo cảm giác người ngắn. Thay vào đó, hãy chọn bốt cao tới gối, đảm bảo chân váy dài trùm qua, không để lộ miệng giày.
Thứ ba, với các loại chân váy midi, bạn không nên chọn bốt cổ thấp vì chúng khiến các món bị rời rạc, phân tách hướng nhìn, từ đó tạo cảm giác người ngắn. Thay vào đó, hãy chọn bốt cao tới gối, đảm bảo chân váy dài trùm qua, không để lộ miệng giày.
Thứ tư, với váy ngắn hoặc quần shorts, bạn có thể chọn cả hai loại giày cao cổ hoặc cổ thấp đều phù hợp. Nên chọn bốt có ống rộng hoặc kiểu cách để tạo điểm nhấn cho đôi chân. Nếu chân to, bạn hãy sử dụng thiết kế màu đen và đường nét tối giản.
Thứ tư, với váy ngắn hoặc quần shorts, bạn có thể chọn cả hai loại giày cao cổ hoặc cổ thấp đều phù hợp. Nên chọn bốt có ống rộng hoặc kiểu cách để tạo điểm nhấn cho đôi chân. Nếu chân to, bạn hãy sử dụng thiết kế màu đen và đường nét tối giản.
Có nhiều lựa chọn khi kết hợp bốt với trang phục ngắn, như chân váy mini và giày cao bồi, áo khoác tweed.
Có nhiều lựa chọn khi kết hợp bốt với trang phục ngắn, như chân váy mini và giày cao bồi, áo khoác tweed.
Hoặc trench coat, chân váy mini, áo len cổ lọ và bốt da lộn bó sát theo phong cách cổ điển.
Hoặc trench coat, chân váy mini, áo len cổ lọ và bốt da lộn bó sát theo phong cách cổ điển.
Thứ năm, khi mặc quần ống loe, bạn nên chọn cạp cao và bốt đế dày dáng chunky. Thiết kế có phom dáng mạnh mẽ, giúp tạo sự cân đối khi mặc đồ bó.
Thứ năm, khi mặc quần ống loe, bạn nên chọn cạp cao và bốt đế dày dáng chunky. Thiết kế có phom dáng mạnh mẽ, giúp tạo sự cân đối khi mặc đồ bó.
Thứ sáu, với quần legging hoặc tregging bó sát, bạn có thể chọn bốt có thiết kế cách điệu ở phần cổ, ống. Những thiết kế mang phom dáng cồng kềnh, thô kệch theo mốt "giày xấu" hoàn toàn phù hợp trong trường hợp này. Điều này tạo cân bằng, giúp đôi chân thêm vững chãi và bớt trống trải.
Thứ sáu, với quần legging hoặc tregging bó sát, bạn có thể chọn bốt có thiết kế cách điệu ở phần cổ, ống. Những thiết kế mang phom dáng cồng kềnh, thô kệch theo mốt "giày xấu" hoàn toàn phù hợp trong trường hợp này. Điều này tạo cân bằng, giúp đôi chân thêm vững chãi và bớt trống trải.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest