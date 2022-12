Những cách nói 'đi chợ' bằng tiếng Anh

Ngoài cách thông dụng "go to the market", thầy Quang Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm và nghe tiếng Anh, chia sẻ thêm một số cách nói "đi chợ".

Nói đến chợ, chắc hẳn mọi người nghĩ ngay đến từ "market". Tuy nhiên, "market" là khái niệm tương đối rộng, trong chuyên ngành hay dịch là "thị trường", ví dụ "stock market" là thị trường chứng khoán.

Hồi ở Mỹ, tôi ít khi nghe ai nói "I go to the market" để diễn tả việc đi mua đồ ăn. Nếu tiện đường rẽ qua mua rau củ quả ở siêu thị, người Mỹ nói: "I’ll pass by the supermarket to buy some veggies". Hầu hết người Mỹ đều "đi chợ" ở "supermarket". Từ này dịch ra tiếng Việt là siêu thị.

Những năm 1930, "supermarket" chỉ bán rau, trứng, sữa. Đến năm 1962, ông Meijer ở Michigan, Mỹ, là người đầu tiên hiện thực hóa ý tưởng "one stop purchase" - tạo ra một nơi bạn có thể mua từ thực phẩm đến mỹ phẩm, đồ điện tử. Sau này, "siêu thị" trở thành mô hình nổi tiếng thế giới.

Đây là ở Mỹ, còn tại Việt Nam, chúng ta vẫn chủ yếu mua đồ ăn ở chợ cóc gần nhà. Chợ này, người bán thường ngồi ở vỉa hè, chỗ này bán cá, chỗ kia bán hoa quả. Tôi không thấy ở Mỹ có mô hình nào giống hoàn toàn chợ tại Việt Nam, chỉ một cái tương tự, đó là "famer's market" (chợ nông dân). Chợ này bán đồ đắt hơn trong siêu thị, bởi thực phẩm, nông sản vừa thu hoạch rồi mang ra bán ngay. Tại bang Michigan, một số "famer’s market" họp mỗi tuần một lần vào thứ bảy, khá giống chợ phiên Việt Nam.

Nhưng để diễn tả gần đúng khái niệm "chợ", tiếng Anh có một từ khá tượng hình "wet market" (chợ ướt), do đường trong chợ thường xuyên ẩm ướt. Đây là cái tên phổ biến nhất. Ngoài ra, vì chợ hay mở ngoài trời nên còn có một tên khác là "open-air market" - chợ trời.

"Farmer’s market" khác "wet market" (hoặc open-air market) ở hai điểm: nông dân bán hàng tự sản xuất, thay vì tiểu thương; và họ chỉ bán nông sản, chứ không bán thủy hải sản, thịt cá đủ loại như mô hình chợ của chúng ta. Nói đến đây, nếu bạn tò mò chợ hải sản là gì thì tên của nó là "seafood market".

Người dân mua hàng tại một chợ truyền thống tại TP HCM, năm 2021. Ảnh:Quỳnh Trần

Vậy, nói "đi chợ" thế nào bằng tiếng Anh?

Sáng nay, khi tôi ra khỏi nhà đi chợ, con trai tôi hỏi: "Where are you going, daddy?" (Bố đi đâu vậy?). Tôi bảo: "I’m going out to buy some stuff" (Bố ra ngoài mua đồ). Tôi không nói "I’m going to the market" vì cảm giác nghe không tự nhiên.

Nhưng nếu có ai đó muốn dùng từ "market" để nói về "đi chợ" thì sao? Bạn có thể nói "I’m going to the (wet) market to buy some food" (Tôi ra chợ để mua thức ăn).

Nếu đi chợ để mua thức ăn, ở nước ngoài thường bạn có thể đến "grocery store" - cửa hàng rau quả và đồ gia dụng. Cửa hàng này giống như một cái chợ thu nhỏ, thường có sẵn rau củ quả tươi sống. Một chỗ nữa cũng gần giống "grocery store", nhưng ít bán đồ tươi hơn là "convenience store" - cửa hàng tiện lợi. Gọi là "tiện lợi" là vì nó thường được đặt ở chỗ dễ thấy, và có thể mở cửa muộn (24/7) nên rất tiện cho người mua. Còn nếu bạn muốn mua đồ văn phòng phẩm thì có thể tìm "stationery store", đây là nơi chuyên bán những đồ phục vụ cho văn phòng hoặc trường học. Đó là một vài dạng cửa hàng thường gặp khi bạn "đi chợ" ở Việt Nam.

Tóm lại, chợ nói chung là "market", siêu thị là "supermarket", còn chợ trời gọi là "wet market" (hoặc "open-air market"). Bạn có thể nói "I’m off to buy some stuff/food" để diễn đạt việc đi chợ. Nếu muốn nói cụ thể địa điểm mình đi mua đồ, bạn dùng: "I’ll pass by the supermarket/convenience store/... to buy/get/pick some food/stuff" (Tôi sẽ ghé siêu thị/cửa hàng tiện lợi/...để mua đồ/thức ăn...).

Khi sử dụng tiếng Anh, bạn nên linh hoạt bằng cách đọc sách và nghe tiếng Anh nhiều, nhằm mở rộng hiểu biết và từ vựng về các ngữ cảnh cụ thể. Từ đó, việc sử dụng tiếng Anh sẽ chính xác hơn.

Quang Nguyen