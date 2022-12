Những cách gọi tên ‘rau muống’ bằng tiếng Anh

Có nhiều từ tiếng Anh khác nhau được dùng để chỉ “rau muống”, nếu muốn gọi tên một loại rau ăn lá quen thuộc của người Việt, từ nào là chính xác?

Khi lướt mạng, thấy có chỗ nói "rau muống" tiếng Anh là "morning glory", tôi ngạc nhiên. "Morning glory" là loại cây leo, có hoa giống như hình cái kèn trumpet. Nếu tìm kiếm "morning glory" bằng hình ảnh, bạn sẽ thấy đặc trưng của nó là các loại hoa giống như hoa rau muống, nhưng có nhiều cây có lá to, hoặc trên lá có lông tơ.

Hình ảnh phổ biến khi tìm kiếm "Morning glory" trên internet. Ảnh: Amazon

Rau muống là một trong những giống cây thuộc về "morning glory", và hoa rau muống thì chính xác là hoa của cây "morning glory". Tuy nhiên, dịch "morning glory" thành "rau muống", theo tôi dễ bị hiểu nhầm.

Tìm hiểu thêm, tôi thấy có một số website ở Anh để "morning glory" là "rau muống". Tôi không ở Anh nên không biết, nhưng nếu trong một khu vực nhất định, mọi người thống nhất "morning glory" là "rau muống" thì khi tới đó, bạn có thể hỏi: "Do you know where I can buy morning glory?". Nhưng, người dùng hãy thận trọng về mức độ phổ biến của từ này.

Còn ở Mỹ, có nhiều website để hình ảnh rau muống kèm theo từ "swamp morning glory" – cây "morning glory" đầm lầy. Điều thú vị là khi tìm kiếm cụm từ "swamp morning glory" trên Google, bạn sẽ thấy ngay cây rau muống quen thuộc, và nó được miêu tả là loại "thực vật xâm hại" (invasive species). Khả năng cao tên này bắt nguồn từ việc cây rau muống phát triển mạnh ở nước (swamp), và nó là giống "morning glory".

Nếu buộc phải dùng tiếng Anh, tôi sẽ dùng từ "water spinach" – rau "spinach" ở dưới nước. Khi tìm kiếm cụm từ này bằng hình ảnh, hàng loạt kết quả trên Google là rau muống theo cách nghĩ của người Việt.

Hình ảnh rau muống khi tìm kiếm cụm từ "water spinach". Ảnh: Amazon

Ngoài ra, người ta còn có thể gọi "rau muống" là "swam spinach", "river spinach" hoặc "kangkong" (kangkung) theo cách nói của người Indonesia và Malaysia. Nhưng nếu bạn đến chợ Việt Nam ở nước ngoài (Vietnamese market) thì tên chuẩn tiếng Anh của vẫn nó là: rau muống. Khi hỏi: "Do you know where I can find ‘rau muống’?", người bán hàng thường sẽ chỉ cho bạn đến quầy "grocery" – cửa hàng thực phẩm.

Tóm lại, nếu sử dụng "morning glory" để chỉ rau muống, bạn cần thận trọng để tránh bị hiểu lầm.

Quang Nguyen