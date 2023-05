Những cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Khi giao tiếp với người lạ hay dự sự kiện, trình bày ở hội thảo, bạn thường làm quen hay giới thiệu bản thân như thế nào?.

Tiến sĩ Linh Phung, Chủ nhiệm chương trình Anh ngữ tại Đại học Chatham, Mỹ; sáng lập nền tảng học tiếng Anh Eduling chia sẻ cách giới thiệu bản thân trong một số tình huống thường gặp:

Khi đi dạo và gặp hàng xóm đang làm vườn, nếu bạn bắt chuyện bằng cách chào thì thông thường họ cũng chào lại mình. Lúc này bạn có thể nói vài câu giới thiệu, chẳng hạn: "Hi. You have a beautiful garden. Btw (by the way), my name is Linh. I live two houses from yours (Xin chào. Bạn có mảnh vườn đẹp thế. Nhân tiện, xin giới thiệu tên tôi là Linh. Tôi sống cách đây hai nhà).

Khi dự tiệc đứng, nếu là tình huống trong công việc với người bạn chưa gặp, bạn có thể tự tin bắt tay và giới thiệu bản thân bằng câu đơn giản là: Hi. My name is ... Sau khi người kia trả lời, bạn tiếp tục câu chuyện bằng cách hỏi: What do you do? (Bạn làm công việc gì?). Đừng hỏi "What’s your job?" vì nghe câu đó không lịch sự bằng. Bạn cũng có thể hỏi: Where do you work? (Bạn làm việc ở đâu).

Chị Linh Phung (ngoài cùng bên trái) và các sinh viên tại Đại học Chatham, Mỹ, tháng 4/2023. Ảnh: Chatham University

Còn tại các hội thảo, để làm quen với người ngồi bên cạnh, bạn hỏi: How's your conference so far? (Bạn thấy hội thảo thế nào?); Are you enjoying the conference? (Bạn có thấy hội thảo hay không?). Sau khi họ trả lời hoặc nghe xong bài trình bày, bạn có thể hỏi han tiếp về tên và công việc của họ.

Đôi khi bạn sẽ phải giới thiệu bản thân kỹ hơn khi thuyết trình trước đám đông. Nếu không có người khác giới thiệu, bạn có thể nói qua về kinh nghiệm bản thân để tạo được uy tín trước khi trình bày.

Ví dụ, tôi thường giới thiệu bản thân mình với những hoạt động gần đây như: My name is Dr. Linh Phung. I'm currently the director of the English Language Program at Chatham University in Pittsburgh, Pennsylvania, USA and founder and director of Eduling. I've been teaching EFL/ESL for over 15 years in various countries. I'm also the author of a picture book called Tug of Words: Trò chơi kéo co ngôn ngữ and an English learning book titled IELTS Speaking Part 2: Model Speeches, Strategies, and Practice Activities. I have also published an app called Eduling Speak to connect learners to talk in pairs during tasks and games.

(Tôi là tiến sĩ Linh Phung. Hiện tôi là giám đốc chương trình Anh ngữ tại Đại học Chatham, thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ, là nhà sáng lập và giám đốc của Eduling. Tôi có kinh nghiệm dạy tiếng Anh hơn 15 năm tại các nước khác nhau. Tôi cũng là tác giả cuốn truyện tranh Tug of Words: Trò chơi kéo co ngôn ngữ và cuốn IELTS Speaking Part 2: Model Speeches, Strategies, and Practice Activities. Gần đây tôi có xuất bản ứng dụng di động Eduling Speak để kết nối người học nói chuyện theo cặp dựa theo các nhiệm vụ và trò chơi ngôn ngữ).

Hồi giữa tháng 5, khi về Việt Nam và tham gia chương trình tập huấn cho hơn 150 giảng viên tiếng Anh và giảng viên ngoại ngữ trong các trường quân đội do Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng tổ chức, tôi kể câu chuyện dài hơn về bản thân. Lý do là nhiều người không biết tôi có những trải nghiệm gì để có thể chia sẻ với họ. Phần giới thiệu của tôi gồm những ý sau:

I was born and grew up in Vietnam. I obtained my Bachelor Degree from the College of Foreign Languages, Vietnam National University Hanoi. After working at the university for a few years, I went to the US to do my Master's. After finishing my MA, I returned to Vietnam for a year, but then went back to the U.S. to get married. I often say: English and education take me places, but love and marriage make me stay in the US. I've been working as the director of the English Language Program at Chatham University in the US for 12 years.

(Tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Tôi học tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi làm việc ở trường một thời gian, tôi sang Mỹ để học thạc sĩ. Sau đó, tôi về nước làm một năm rồi quay lại Mỹ lập gia đình. Tôi thường nói: Tiếng Anh và việc học tập dẫn tôi tới những vùng đất mới, nhưng tình yêu và hôn nhân khiến tôi ở lại Mỹ. Ở Mỹ, tôi làm giám đốc chương trình Anh ngữ cho Đại học Chatham 12 năm nay).

Nhìn chung, chúng ta luôn cần giới thiệu bản thân trong các tình huống khác nhau. Vì vậy, theo tôi, chúng ta nên chuẩn bị và tập luyện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Linh Phung