Những cách diễn đạt khác của 'unique'

Ngoài "unique", để diễn đạt thứ gì đó duy nhất, độc đáo, bạn còn có rất nhiều từ đồng nghĩa khác.

"Unique" = "Blue diamond"

"Blue diamond" (kim cương xanh) là loại kim cương đắt đỏ, giá trị cao. Do đó, khi "unique" mang nghĩa "blue diamond", từ này có sắc thái khen ngợi, ám chỉ thứ "tốt nhất" trong một hoàn cảnh cụ thể.

Những từ đồng nghĩa với cách dùng này của "unique":

- "Exclusive": đặc quyền hoặc thứ gì đó được dành riêng cho một nhóm người, chẳng hạn "exclusive seats" (ghế độc quyền) trong nhà hát hoặc trên máy bay.

- "Rare": điều gì đó hiếm khi được tìm thấy hoặc không thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, tại nhà hàng, "rare" để chỉ miếng bít tết chín tới.

- "Spectacular" gần nghĩa với từ "impressive" (ấn tượng).

- "Have no equal": Không có gì ngang bằng.

- "Matchless": Không gì sánh được.

Một số từ khi thêm tiền tố "in" hoặc "un" cũng mang nghĩa tương tự: "unsurpassed" (không thể đi xa hơn nữa), "unrivaled" (không gì có thể đánh bại), "incomparable" (không thể so sánh)...

"Unique" = "Odd duck"

"Odd duck" được dùng để chỉ những người không bình thường, khác biệt hoặc kỳ quặc so với số còn lại. Sự độc đáo này không hẳn xấu, nhưng đôi khi cũng không phải một lời khen.

"A guy shows up at your office wearing plaid shorts, a spotted tie and a fuzzy hat. No one else looks like he does. He does not fit in at work and he does not seem to care. Well, he’s unique" (Một anh chàng xuất hiện tại nơi bạn làm việc với chiếc quần đùi kẻ sọc, thắt cà vạt đốm và đội chiếc mũ lông xù. Chẳng ai giống như anh ta. Anh ta không phù hợp với môi trường làm việc nhưng có vẻ cũng chẳng quan tâm. Chà, anh chàng kỳ quái).

Trong ngữ cảnh này, bạn có thể dùng "different" (khác biệt) hoặc "curious" (bất thường, lạ lùng). Để nhấn mạnh, từ "bizarre" (kỳ quái) cũng phù hợp.

Một số đồng nghiệp mô tả anh ấy là người "unconventional" (không tuân theo khuôn mẫu, hành vi chung). "unusual" (bất thường).

Nhưng nhiều người khác sẽ thấy anh chàng "weird" (khó hiểu), "odd" (kỳ quặc). Trong giao tiếp thông thường, những từ này đều có nghĩa hơi tiêu cực.

"Unique" = "One and Only"

Trong cách dùng này, "unique" để chỉ điều gì đó độc nhất vô nhị, một và duy nhất (one and only). Khi mô tả người, ai đó cũng được gọi là "unique" nếu họ có nét "distinctive" (những điểm đặc biệt, dấu hiệu để phân biệt với người khác) hoặc họ "singular" (đặc biệt, tốt hơn mong đợi).

Đôi khi "unique" nghĩa là mới lạ, trước đây chưa từng có, thường dùng để nói về một khám phá, phát hiện mới. Ngoài ra, "original" (gốc, nguyên bản) cũng chỉ những sự vật không có cái thứ hai.

Thanh Hằng (Theo FluentU)