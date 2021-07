Những cách bảo vệ bản thân và gia đình thời dịch

Vệ sinh hàng ngày, sát khuẩn vòm họng, hạn chế tiếp xúc là hoạt động cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình thời dịch.

"Bão" Covid-19 hoành hành toàn cầu khiến hàng triệu người mắc bệnh, tử vong và đảo lộn cuộc sống. Vô số trường hợp rơi vào cảnh thất nghiệp, không đủ chi tiêu, khó đáp ứng những nhu cầu cơ bản thường nhật và ảnh hưởng tâm lý... Trong bối cảnh ấy, khỏe mạnh là một trong những ưu tiên, mối quan tâm hàng đầu của người dân.

Ngoài nỗ lực tiêm vaccine toàn dân, tiến tới miễn dịch cộng đồng, Bộ Y tế kêu gọi người dân bảo vệ sức khỏe, tuân thủ và chấp hành thông điệp 5K gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Giữ khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế.

Tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ nếu trở về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với F0, F1. Hạn chế tiếp xúc ở nơi đông người và đeo khẩu trang ngay khi ra khỏi nhà. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, người dân hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

Nếu chỉ tiêm vaccine mà không đề cao vệ sinh cá nhân, khử khuẩn môi trường sống, khẩu trang... thì nguy cơ dịch vẫn tiềm tàng.

Các gia đình cần liên tục vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý để xây dựng lối sống lành mạnh. Lưu ý, ăn chín, uống sôi là yêu cầu cơ bản. Bổ sung thêm các loại thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch như: mơ, việt quất, cam, bưởi, xoài, ớt chuông... Cải xoăn, bó xôi, bông cải xanh... cung cấp chất xơ, vitamin A, C, E và chất chống oxy hóa. Hạt điều, óc chó, hạnh nhân, hạt bí... hỗ trợ cải thiện đường tiêu hóa. Hạt chia chứa các axit béo thiết yếu từ Omega 3, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, viêm khớp.

Phụ huynh lẫn trẻ nhỏ phải thường xuyên rửa tay và đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước sạch hoặc dùng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 60% cồn). Lý do virus gây bệnh có thể tồn tại mọi nơi, trong khi trẻ thường khá hiếu động, dễ tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, đồng thời che miệng và mũi khi ho bằng khăn giấy, khăn tay...

Các chuyên gia y tế cũng nhận định vệ sinh hàng ngày, sát khuẩn vòm họng và bảo vệ răng miệng là hoạt động cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước các virus gây viêm đường hô hấp cấp, nhất là thời dịch.

Theo các bác sĩ, chải răng chỉ làm sạch 25% khoang miệng. Thực hiện sai cách có thể tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, gây bệnh về răng miệng, họng. Người lớn lẫn trẻ nhỏ cần kết hợp đánh răng đúng cách với dùng chỉ nha khoa và súc miệng mỗi ngày.

Ngoài ra, một số gia đình cùng dùng keo ong để chăm sóc bản thân thời dịch, trong đó dạng chai xịt và viên uống có thể giảm viêm họng, ho, cảm sốt và hỗ trợ nhiều bệnh khác... Các sản phẩm của Tracybee do Apis Flora sản xuất, ứng dụng công nghệ EPP- AF độc quyền nhằm khai thác hàm lượng cao Arterpilin C từ keo ong Brazil và khả năng hấp thu gấp 300%. Trong đó, thành phần Artepillin C có hoạt tính kháng khuẩn, chống virus, chống nấm, chống viêm, loét... Nó cũng là một trong những hợp chất bảo vệ gan, chống oxy hóa, kích thích hệ miễn dịch, nâng cao khả năng đề kháng và tự trị bệnh của cơ thể. Ngoài ra, keo ong Brazil còn chứa các protein, axit amin, vitamin, khoáng chất, các flavonoid, phenolics và tecpen...

Với công thức được nâng cao, hàm lượng keo ong Tracybee dồi dào nhưng hương vị dễ sử dụng.

Theo chị Lê Ngọc Thu Trang - CEO Tracybee, xịt keo ong quanh vòm họng và cổ giúp có thể làm sạch khuẩn, virus. Không uống nước sau khi xịt nhằm giúp keo ong ở càng lâu càng tốt trong cổ họng. Mỗi lần 3- 4 nhát, dùng nhiều lần trong ngày, không có giới hạn liều, tốt nhất là 30-40 phút xịt một lần.

Với trẻ nhỏ, keo ong xịt dễ sử dụng vì có vị ngọt và thơm. Người lớn có thể mang theo dùng hàng ngày. Ngoài ra, khi có triệu chứng sốt hay mệt mỏi, bạn có thể bổ sung 3,4 viên keo ong một lần, mỗi ngày ba lần. Sản phẩm hỗ trợ chống oxy hóa, tăng cường đề kháng (dùng cho người lớn và trẻ từ 36 tháng tuổi).

Keo ong Tracybee Chuyên gia nói về keo ong.

Sản phẩm được bán tại Pharmacity, Long Châu, An Khang, Trung Sơn và các nhà thuốc truyền thống uy tín ở nhiều tỉnh thành thời dịch. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Thi Quân (ảnh: Tracybee)