Những ca khúc gợi ước vọng hòa bình

"Heal the World", "Imagine"... thể hiện khát vọng về một thế giới không có chiến tranh, bạo lực, con người bảo vệ, chở che nhau.

"Heal the World" - Michael Jackson

"There’s a place in your heart and I know that it is love

And this place would be much brighter than tomorrow

And if you really try, you’ll find no need to cry

In this place you’ll feel There’s no hurt or sorrow

There are ways to get there if you care enough for the living

Make a little space, make a better place..."

"Có một nơi trong tim bạn và tôi biết đó là tình yêu

Nơi này có thể tươi đẹp hơn nhiều so với ngày mai

Và nếu bạn thực sự cố gắng, bạn sẽ nhận ra rằng không cần phải khóc

Ở nơi đây, bạn sẽ thấy chẳng còn đau buồn hay sầu muộn nữa

Có rất nhiều cách để tới được nơi ấy, chỉ cần bạn quan tâm hơn đến cuộc sống

Hãy dành một phần nhỏ trong tim để tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn..."

"Heal the World" - Michael Jackson MV "Heal the World". Video: Youtube Michael Jackson

Ra đời từ năm 1992, sau 30 năm, Heal the World vẫn là khúc ca mang sứ mệnh "hàn gắn thế giới" đúng như tên gọi. Ca khúc thể hiện tâm nguyện của nghệ sĩ quá cố về một Trái Đất chỉ có tình yêu thương.

Heal the World là một trong số ít bài hát của Michael Jackson mà ông không xuất hiện trong video, nhường chỗ cho các em nhỏ. MV được xây dựng đơn giản nhưng ấn tượng và giàu thủ pháp điện ảnh. Những cảnh chiến tranh phá hoại, đổ máu xen kẽ hình ảnh của hòa bình và các em nhỏ đang chơi đùa.

"Imagine" - John Lennon

"Imagine there’s no countries...

Nothing to kill and die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace"

"Thử tưởng tượng thế giới không có quốc gia

Chẳng có gì để giết hoặc chết vì

Cũng chẳng có cả tôn giáo

Thử tưởng tượng tất cả mọi người đều sống trong hòa bình"

"Imagine" - John Lennon Bài hát "Imagine". Video: Youtube John Lennon

Ca khúc ra đời năm 1971, do John Lennon và vợ ông - Yoko Ono - đồng sáng tác. Lời bài hát khuyến khích người nghe tưởng tượng về một thế giới hòa bình, không vật chất, không biên giới ngăn cách các quốc gia và không có tôn giáo.

Trong ca khúc, John Lennon nhận mình là "một kẻ mơ mộng" nhưng ông cũng tự tin rằng mình không hề đơn độc. Giấc mơ hòa bình của ông đến nay vẫn ám ảnh nhân loại. Thế giới mà John Lennon tưởng tượng vẫn là niềm hy vọng trong những thời khắc khó khăn bởi dịch bệnh, chiến tranh.

"While My Guitar Gently Weeps" - The Beatles

"With every mistake

We must surely be learning

Still my guitar gently weeps

I don't know how you were diverted

You were perverted too"

"Qua từng lỗi lầm, ta phải học được gì từ đó chứ

Nhưng cây guitar của tôi vẫn chậm rãi rơi lệ

Tôi chẳng hiểu nổi các bạn đã sống lệch lạc thế nào

Các bạn cũng chỉ là những kẻ lầm đường lạc lối"

While My Guitar Gently Weeps - The Beatles Ca khúc "While My Guitar Gently Weeps". Video: Youtube Rezaivandi

Ca khúc do George Harrison sáng tác, nằm trong Album trắng của The Beatles, phát hành năm 1968, được tạp chí Rolling Stone xếp ở vị trí thứ 135 trong danh sách 500 bài hát của mọi thời.

Theo trang The Capitol Theatre, bài hát thể hiện tâm trạng của một thế hệ thanh niên bồn chồn, nhiều thất vọng trước thế giới đầy biến động. Tiếng khóc của cây guitar là nỗi đau buồn trước những số phận câm lặng. Lúc ấy, âm nhạc dường như là phương tiện duy nhất mang đến sự bình yên.

"Blowin' In The Wind" - Bob Dylan

"How many roads must a man walk down before they call him a man?

How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?

How many times must the canon balls fly before they're forever banned?"

"Bao nhiêu chặng đường ta phải bước đi, để khi nằm xuống ta thực sự được là người?

Bao nhiêu đại đương cánh bồ câu phải sải, để rồi một ngày ngủ trên cát bình yên?

Bao nhiêu làn đạn phải bay... để rồi chúng sẽ im trong nòng súng?"

Bob Dylan - Blowin' in the wind Bài "Blowin' In The Wind". Video: Youtube Bob Dylan

Bài hát nằm trong album The Freewheelin' Bob Dylan, phát hành năm 1963, được xem là nhạc phẩm tiên phong của phong trào đấu tranh cho dân quyền. Blowin' in the Wind đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới hòa bình, chiến tranh và tự do. Câu hát điệp khúc "The answer, my friend, is blowin' in the wind" từng được tạp chí Judas! nhận xét là "một sự mơ hồ khó diễn đạt, câu trả lời hiển hiện trước mắt nhưng rồi lại nằm vô định trong cơn gió". Năm 2004, nhạc phẩm được xếp thứ 14 trong danh sách 500 bài hát vĩ đại nhất của tạp chí Rolling Stone.

"Zombie" - The Canberries

"Another head hangs lowly

Child is slowly taken

And the violence caused such silence

Who are we mistaken?

But you see, it’s not me

It’s not my family"

"Một sinh mệnh lại ngã xuống

Một đứa trẻ lại bước vào cuộc chiến

Bạo lực khiến ta câm lặng

Ai trong chúng ta đã gây ra tội lỗi này?

Bạn thấy đấy, không phải tôi

Cũng không phải người thân của tôi"

'Zombie' - The Cranberries MV "Zombie". Video: Youtube The Cranberries

Zombie do Dolores O'Riordan, giọng ca chính của ban nhạc rock Ireland The Cranberries, sáng tác, nằm trong album phát hành năm 1994 của họ. Bài hát phản đối bạo lực và chiến tranh, đồng thời tưởng nhớ hai cậu bé Jonathan Ball và Tim Parry, những nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ nổ bom ở Warrington (Anh) năm 1993.

"Let It Grow" - Eric Clapton

"In the sun, the rain, the snow

Love is lovely, so let it grow, let it grow"

"Trong nắng, mưa, tuyết

Tình yêu đẹp lắm, cứ để nó lớn lên, lớn dần lên"

'Let It Grow' - Eric Clapton Bài "Let It Grow" của Eric Clapton. Video: Youtube Megan Smith

Let It Grow nằm trong album 461 Ocean Boulevard, ra đời năm 1974, là sản phẩm đầu tiên của Eric Clapton sau khi ông cai nghiện ma túy trong ba năm. Nhạc sĩ tâm sự ông lấy một phần cảm hứng sáng tác từ Stairway To Heaven của Led Zeppelin. Với Let It Grow, Clapton muốn nhắn nhủ rằng khi cuộc sống tuyệt vọng và bế tắc, ánh sáng của hy vọng nằm trong chính trái tim mỗi người.

"Why Can't We Be Friends?" - War

"Why can't we be friends?

The color of your skin don't matter to me

As long as we can live in harmony"

"Tại sao chúng ta không thể là bạn?

Màu da của bạn chẳng thành vấn đề

Miễn là chúng ta có thể chung sống hòa bình"

Why Can't We Be Friends? - War Bài hát "Why Can't We Be Friends?". Video: Youtube War

Ca khúc của ban nhạc Funk Mỹ - War - ra mắt năm 1975, có ca từ nhẹ nhàng, giai điệu vui nhộn, là bài hát phản đối chiến tranh được nhiều lứa tuổi yêu thích. Ngoài câu "Why Can't We Be Friends?" được lặp đi lặp lại, mỗi thành viên hát xen kẽ những câu thơ ngắn gieo vần đôi hài hước.

"Revival" - The Allman Brothers Band

"People can you feel it?

Love is everywhere

People can you hear it?

The song is in the air"

"Các bạn có cảm nhận được không?

Tình yêu ở khắp mọi nơi

Các bạn có nghe thấy không?

Khúc hát này ngân vang trong bầu khí quyển"

Ca khúc 'Revival' - The Allman Brothers Band Bài "Revival". Video: The Allman Brothers Band

Revival có tên khác là Love Is Everywhere, là bài hát của ban nhạc rock người Mỹ Allman Brothers Band, ra mắt năm 1970, do nghệ sĩ guitar Dickey Betts sáng tác. Bài hát mang âm hưởng thánh ca, gửi gắm thông điệp chia sẻ tình yêu. Đây là bài hát đầu tiên của Allman Brothers vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

"Heaven Help Us All" - Stevie Wonder

"Heaven help the black man if he struggles one more day

Heaven help the white man if he turns his back away"

"Chúa trời giúp người da đen khi anh ta phải vật lộn mỗi ngày

Chúa trời giúp người da trắng khi anh ta hối cải"

Heaven Help Us All - Stevie Wonder Ca khúc "Heaven Help Us All" của Stevie Wonder. Video: The Johnny Cash TV Show

Bài hát mang phong cách nhạc soul, do Ron Miller sáng tác, Stevie Wonder trình diễn, gửi gắm thông điệp hòa bình, phản đối phân biệt chủng tộc. Ca khúc là đĩa đơn quan trọng trong sự nghiệp của Stevie Wonder, từng đạt vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 năm 1970.

"Get Together" - The Youngbloods

"Come on people now

Smile on your brother

Everybody get together

Try to love one another right now"

"Hãy đến với nhau ngay lúc này

Hãy mỉm cười với những người anh em của bạn

Hãy đoàn kết

Và cố gắng yêu thương ngay từ giây phút này"

"Get Together" - The Youngbloods Ca khúc "Get Together". Video: Youtube LegacyRecording Vevo

Ca khúc có tên khác là Let's Get Together hoặc Everybody Get Together, do nhạc sĩ người Mỹ Chet Powers sáng tác, ban nhạc Youngbloods thể hiện từ năm 1967. Bài hát thể hiện thông điệp yêu chuộng hoà bình, từng được sử dụng trong một số bộ phim đề tài chiến tranh, trong đó có phim tài liệu The Vietnam War của Ken Burn, năm 2017.

Hà Thu