Những ca khúc gieo niềm tin giữa đại dịch

OneRepublic, Kelly Clarkson truyền cảm hứng tới người nghe qua những sáng tác lạc quan, kêu gọi sự đoàn kết chống Covid-19.

Pitbull - I Believe That We Will Win

Phát hành trong tháng 5, ca khúc là cách Pitbull cổ động tinh thần mọi người thời dịch. Rapper nói với USA Today: "Tôi rất đồng cảm với tình hình thế giới. Nó gợi nhớ đến tuổi thơ tôi những năm 1980 tại Miami. Những khó khăn giúp tôi rèn luyện tính cách".

Pittbull dùng lời ca lạc quan, khuyến khích mọi người mạnh mẽ vượt qua đại dịch: "Bạn biết thứ gì lan nhanh hơn virus, đó là sự sợ hãi. Khi sợ, bạn chỉ biết quay đầu bỏ chạy. Tôi và bạn có thể đối mặt và vượt qua mọi thứ. Tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng".

Bon Jovi - Do What You Can

Tháng 4, Bon Jovi lần đầu hát Do What You Can tại chương trình gây quỹ từ thiện Jersey4Jersey. Show diễn quy tụ dàn sao Bruce Springsteen, Halsey, Tony Bennett, Whoopi Goldberg và Chris Rock, nhận được 6 triệu USD từ khán giả. Trong ca khúc có đoạn: "Đến lượt bạn vươn lên. Đây là thời điểm của bạn. Bạn không phải người thường tôi gặp trên đường. Tôi sẽ tiếp tục sống sót vì bạn. Làm những gì bạn có thể. Trở thành điều bạn muốn. Trở thành điều bạn thích".

OneRepublic - Better Days

Ca khúc nằm trong album Human sắp phát hành của nhóm nhạc, mang thông điệp lạc quan về một tương lai gần tìm được vaccine, giúp mọi thứ tốt đẹp hơn. OneRepublic phát hành MV cùng các đoạn video về cuộc sống thường ngày khi tránh dịch tặng người hâm mộ. Better Days giúp kêu gọi hơn 7 triệu USD cho các quỹ chống Covid-19.

Kelly Clarkson - I Dare You

Ca khúc được thu âm theo sáu ngôn ngữ khác nhau. Kelly Clarkson nói với USA Today: "Đây là dự án thử thách nhất tôi từng thực hiện. Tôi luôn tìm kiếm một ca khúc, một thông điệp hoàn hảo để hát theo nhiều thứ tiếng và kết nối khán giả toàn cầu".

Trong I Dare You, Clarkson hát về giai đoạn nghệ sĩ không có sân khấu biểu diễn thời dịch, khuyến khích họ dùng tài năng để lan tỏa yêu thương.

Drive-by Truckers - Quarantine Together

Nhóm nhạc rock viết ca khúc trong tuần đầu tiên chấp hành lệnh phong tỏa của chính phủ Mỹ hồi đầu tháng 3. Nội dung về chàng trai cô đơn tán tỉnh cô gái gặp trên đường và rủ cô về nhà tránh dịch chung. Các thành viên nhóm diễn và thu âm tại nhà riêng trước khi ghép lại thành MV hoàn chỉnh.

Đạt Phan (theo USA Today)