Những bức tranh trừu tượng đắt nhất thế giới

Đứng thứ hai là bức Số 17A của họa sĩ người Mỹ Jackson Pollock với giá 200 triệu USD (4,7 nghìn tỷ đồng). Tranh được nhà sưu tập, ông trùm quỹ đầu cơ Ken Griffin mua cùng lúc với tác phẩm Interchange.

Số 17A ra đời năm 1948, kích thước 112x86,5 cm, là tranh sơn dầu trên ván sợi, sử dụng kỹ thuật drift painting (vảy sơn). Theo Artnews, kỹ thuật vẽ của họa sĩ giúp tạo ra dòng xoáy màu phức tạp, không thể phân biệt được lớp trên và lớp dưới.

Jackson Pollock (1912-1956) là nghệ sĩ nổi bật của trường phái Biểu hiện trừu tượng. Ông xếp thứ bảy trong "10 họa sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20" do tạp chí The Times công bố năm 2009. Pollock qua đời ở tuổi 44 do tai nạn giao thông. Ảnh: Artnews