Những bức tranh 'chỉ có màu xanh' giá triệu USD

Tranh cao gần 2 m, với điểm nhấn là màu sơn xanh thẫm do họa sĩ và nhà hóa học Edouard Adam phát minh, lấy cảm hứng từ bầu trời. Năm 1960, Klein nhận bằng sáng chế kỹ thuật pha màu với tên IKB (International Klein Blue). Theo Christie's, nghệ sĩ gắn nhiều viên sỏi nhỏ lên bề mặt tác phẩm, gợi liên tưởng đến "đáy biển dưới vực thẳm xanh của đại dương".

Christie's giới thiệu bức California của Yves Klein

Video giới thiệu bức tranh của Yves Klein. Video: Christie's

California là một trong những tác phẩm hiếm hoi được ông đặt tên theo nơi trưng bày, dù trước đó từng xuất hiện tại một phòng triển lãm ở New York. Sau khi hoàn thành tranh ở Pháp năm 1961, Klein có chuyến đi đầu tiên cũng như cuối cùng đến Mỹ. Năm 1962, ông mất ở tuổi 34 do một cơn đau tim, khi vợ đang mang thai.

Yves Klein sinh năm 1928 tại Nice (Pháp), có bố mẹ là họa sĩ. Ông từng nuôi ý định làm võ sĩ judo, tu nghiệp tại Nhật Bản khi 24 tuổi. Năm 1954, ông về Pháp và xây dựng danh tiếng trong giới nghệ thuật. Nghệ sĩ gây ấn tượng với lối dùng màu đơn sắc, nhất là màu IKB.