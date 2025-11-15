Những bức thư 'ác mộng" từ fan cuồng quấy rối nữ diễn viên

MỹKhi sự nghiệp thăng hoa vào năm 2007, diễn viên Eva LaRue bắt đầu nhận được thư đe dọa từ một fan cuồng giấu tên, chuyển nhà ba lần đều bị hắn tìm ra.

Trong bộ phim tài liệu My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story, lên sóng ngày 13/11, Eva LaRue kể đã sống trong cơn ác mộng kéo dài 12 năm, từ 2007 đến 2019, vì một kẻ rình rập ẩn danh.

Nhờ những tiến bộ trong việc đối chiếu ADN, kẻ quấy rối Eva đã bị bắt, đây là sự khác biệt lớn so với công việc của cô trong phim truyền hình. "Trong CSI: Miami, chúng tôi giải quyết các vụ án trong 43 phút, chưa kể quảng cáo. Trong đời thực, chúng tôi không có công nghệ như trong phim", Eva nói.

Eva LaRue đóng vai nhà phân tích ADN tại phòng thí nghiệm tội phạm trong CSI: Miami. Ảnh: Belfast Telegraph

Những bức thư rợn người

Eva sinh năm 1966 ở California, đóng quảng cáo từ khi còn nhỏ, sau đó trở thành người mẫu và diễn viên. Năm 1993, Eva nổi tiếng với vai diễn Maria Santos Grey trong bộ phim truyền hình kinh điển All My Children vào những năm 1990 và 2000, sau đó là vai Natalia Boa Vista trong loạt phim ăn khách CSI: Miami vào năm 2005, đóng từ mùa 4 đến mùa 10.

Nhưng sự nghiệp đáng mơ ước của Eva có nguy cơ biến thành cơn ác mộng khi cô bắt đầu nhận được những bức thư đáng lo ngại từ một fan cuồng giấu tên vào năm 2007.

Những lá thư bạo lực chứa đựng những lời đe dọa cưỡng hiếp, tra tấn và giết người, được gửi đến nữ diễn viên thông qua người quản lý và người đại diện truyền thông. "Cô sẽ là của tôi mãi mãi. Tôi sẽ giết và chiếm hữu thân xác cô...", hắn viết. Thư được ký là "Freddie Krueger", theo tên kẻ sát nhân tàn bạo trong loạt phim A Nightmare on Elm Street.

Ban đầu, Eva, lúc đó 40 tuổi và là mẹ đơn thân sống cùng con gái 5 tuổi Kaya Callahan ở Los Angeles, nghĩ rằng những lá thư đầy thù hận kia có thể chỉ là trò đùa ác ý. Nhưng rồi một ngày, cô kiểm tra hộp thư nhà mình và thấy bì thư có dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc. Trong thư viết: "Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô". Eva nhận ra đang bị đeo bám.

Nữ diễn viên kể rằng những lá thư dài từ 3 đến 7 trang mô tả chi tiết việc hắn muốn bắt cóc cô và con gái theo cách tàn độc, ghê rợn và đồi bại nhất. Hắn gửi lời nhắn: "Tôi sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi vào mọi mặt trong cuộc sống của cô".

Eva lắp camera an ninh, chuyển nhà ba lần. Không may, kẻ rình rập vẫn tìm thấy họ, với những lá thư đe dọa được gửi đến mỗi địa chỉ mới. Eva không kể cho con gái về những lá thư đó trong nhiều năm.

Eva LaRue (trái) và con gái Kaya Callahan, tháng 11/2025. Ảnh: Instagram

Mức độ đe dọa ngày càng leo thang qua những lá thư cho đến khi hắn bắt đầu nhắm vào con gái cô, Kaya.

Vào mùa thu 2019, Kaya, 17 tuổi, được văn phòng nhà trường thông báo bố cô gọi đến nói sẽ đón bên ngoài tòa nhà. Kaya nhắn tin hỏi lại mẹ, và Eva gọi cho chồng cũ để xác nhận. Khi người chồng cũ trả lời rằng đang không ở Los Angeles, mọi chuyện mới vỡ lẽ: Kẻ rình rập đã biết được trường Kaya đang học và đóng giả bố Kaya. Hoảng sợ, Eva lập tức lái xe đến trường đón con.

Hắn gọi điện đến trường học của Kaya nhiều lần, hỏi về tung tích nữ sinh. Trong những lần khác, hắn để lại tin nhắn thoại đe dọa dưới tên "Freddie Krueger".

Kẻ rình rập lộ diện

FBI đã thu thập ADN từ những bì thư và sử dụng các cơ sở dữ liệu phả hệ di truyền, như 23andMe và Ancestry, cho đến khi tìm được manh mối dẫn họ đến một thị trấn ở bang Ohio.

FBI xác định kẻ rình rập Eva là James David Rogers, 61 tuổi, trợ lý y tá tại một cơ sở hỗ trợ sinh hoạt. James bị bắt vào tháng 11/2019, sau khi nhà chức trách so sánh mẫu ADN từ bì thư với ADN từ một ống hút soda mà hắn vứt bỏ tại cửa hàng đồ ăn nhanh.

James David Rogers bị bắt năm 2019. Ảnh: DOJ

Theo Bộ Tư pháp, từ năm 2007 đến 2015, James đã gửi tổng cộng 37 lá thư, cả viết tay và đánh máy, cho mẹ con nữ diễn viên.

Tháng 9/2022, James nhận tội về hai tội danh gửi thư đe dọa, hai tội danh rình rập và một tội danh đe dọa bằng phương tiện liên lạc xuyên bang.

Tại phiên tòa tuyên án, James nhận trách nhiệm và xin lỗi Eva. "Tôi hy vọng cô có thể quên chuyện này và đến một lúc nào đó không bao giờ nghĩ về tôi nữa", James nói. Đáp lại, Eva chấp nhận tha thứ, nhưng không thể quên vì "nỗi sợ hãi sẽ theo tôi mãi mãi".

James bị kết án 40 tháng tù và được trả tự do vào năm 2024.

Eva cho biết tham gia phim tài liệu My Nightmare Stalker: The Eva LaRue Story để giúp đỡ các nạn nhân bị rình rập và ủng hộ luật pháp bảo vệ họ mạnh mẽ hơn. "Không chỉ người nổi tiếng, tất cả chúng ta đều có thể bị nhắm mục tiêu thông qua mạng xã hội", cô nhắn nhủ.

Tuệ Anh (theo NY Times, CBS, People)