Những bức ảnh lịch sử ít được biết đến trên thế giới

Trong ảnh là nhà phát minh người Anh W.T. Warren đang thử nghiệm chiếc mũ bảo hiểm trên không do ông tự sáng chế. Phát minh của Warren khi ấy xuất phát từ việc các phi công tử vong trong các vụ tai nạn máy bay chủ yếu do chấn thương vùng đầu. Warren đã cải tiến một chiếc mũ bảo hiểm bọc da, được trang bị lò xo và lót lớp lông ngựa để giảm chấn thương do va chạm.