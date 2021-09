Những bức ảnh du lịch đẹp nhất năm 2021

Tạp chí nhiếp ảnh All About Photo (AAP) hàng năm tổ chức rất nhiều cuộc thi với các chủ đề khác nhau thu hút hàng nghìn nhiếp ảnh gia thế giới tham gia. Tháng 7-8 vừa rồi AAP tổ chức cuộc thi Ảnh du lịch của năm (Travel Photos of The Year) và mới đây đã công bố kết quả gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 22 ảnh giải khuyến khích được triển lãm.

Bức ảnh Con người vùng lãnh nguyên của tác giả Yulia Nevskaya đọat giải nhất và giành giải thưởng 500 USD. Tác giả chia sẻ về ảnh: Ở phía bắc xa xôi của nước Nga, trên bán đảo Taimyr, người dân bản địa vẫn tiếp tục lối sống truyền thống, họ di cư từ nơi này sang nơi khác cùng đàn tuần lộc. Trong bức ảnh là gia đình Angelina Venga (dân tộc Nenets) cùng 3 con.