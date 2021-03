Những 'bông hồng thép' ngành xây dựng của Coteccons

Ngành xây dựng - "sân chơi" của cánh mày râu, vẫn có những người phụ nữ xông pha để làm công việc mà họ yêu thích, thỏa mãn giấc mơ cuộc đời.

Chị Lê Từ Quỳnh Chi là "bóng hồng" duy nhất bộ phận Giám sát an toàn của Coteccons. Chị chia sẻ do bản tính mạnh mẽ, chai lì, thích công việc có cường độ cao và liên tục nên chị theo học khóa an toàn trong xây dựng. Đến tháng 8/2017, trong đợt tuyển dụng giám sát an toàn cho dự án tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, chị đã lập tức ứng tuyển và được nhận chỉ vài ngày sau khi phỏng vấn.

Chị Lê Từ Quỳnh Chi - Giám sát an toàn tại Coteccons. Ảnh: Coteccons.

Sau 3 năm 4 tháng trong vai trò giám sát an toàn dự án, chị đã làm việc tại nhiều công trường như Landmark 81, Vinhomes Grand Park Q9 và hiện phụ trách công trường Akari City.

"Tôi có tính chai lì, thích các công việc có cường độ cao và liên tục. Tôi cũng làm qua nhiều công việc nhưng chỉ khi làm việc ở vị trí giám sát an toàn, mình mới có cảm giác thoải mái hay nói quá chút là thỏa mãn", chị Quỳnh Chi chia sẻ.

Nữ giám sát an toàn của Coteccons cũng cho biết, dù công việc chủ yếu nam giới làm nhưng chị không cảm thấy có nhiều khó khăn. Thời gian đầu có sự hoài nghi của mọi người xung quanh về năng lực của chị. Tuy nhiên dần dà chị cũng đã chứng minh được năng lực không thua kém cánh mày râu.

Chị Nguyễn Thị Hiền - Thư ký công trường Coteccons. Ảnh: Coteccons.

Một "bóng hồng" khác của Coteccons là chị Nguyễn Thị Hiền, "hậu phương" chốn công trường chia sẻ, một ngày có 24 giờ, trong đó đã có 16 giờ chị tiếp xúc và làm việc với các anh em ở công trường, từ chuyện công việc cho đến những chuyện nhỏ nhặt như nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu.

"Nhiều khi mình thấy mình dành cho thời gian cho anh em còn nhiều hơn thời gian ở nhà nữa", chị chia sẻ.

Chị Hiền cũng cho biết, chị không cho rằng môi trường làm việc ở công trường xây dựng là khô khan. Bởi lẽ công trường xây dựng cũng là một môi trường làm việc giữa người với người, đòi hỏi nghệ thuật đối nhân xử thế và sự chân thành.

"Môi trường xây dựng nhưng anh em tình cảm lắm. Mình vẫn tâm sự với mọi người về đủ thứ chuyện, từ kế hoạch tương lai, về người yêu, chồng con...", chị Hiền nói.

Chị Phạm Minh Thư - Lễ tân văn phòng Coteccons Hà Nội. Ảnh: Coteccons.

Còn chị Phạm Minh Thư, lễ tân văn phòng Coteccons Hà Nội cho rằng, chị thấy may mắn khi được làm việc trong môi trường chủ yếu là nam giới bởi thường được ưu ái và được hỗ trợ từ đồng nghiệp. Trước đây, chị có hai năm làm thư ký công trường dự án Times City. Công việc vất vả, nắng gió công trường nhiều lúc khiến chị nản lòng, nhưng chị vẫn chọn gắn bó với công việc này bởi yêu thích không khí làm việc. Đồng nghiệp nhiệt tình, sôi nổi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ đồng nghiệp.

"Mình cũng thích văn hoá công ty, ở đây mọi người coi nhau như anh em một nhà, hỗ trợ nhau trong công việc, người cũ hướng dẫn người mới tận tình. Sau khi kết thúc công trình, mỗi người một nơi, nhưng vẫn thường xuyên trao đổi tin nhắn, hỏi thăm về tình hình công việc và cuộc sống...", chị Thư nói.

Chị cũng ấn tượng với những ngày lễ dành cho nữ giới trong năm như 8/3, 20/10 với rất nhiều hoa, quà và những lời chúc từ đồng nghiệp nam. Đây cũng là dịp các nữ đồng nghiệp được thưởng thức nhiều tài năng của các đồng nghiệp nam như thổi sáo, đánh đàn, ca hát, làm thơ... trong hoạt động do Coteccons tổ chức.

Chị Trần Thị Liên - Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu Cơ điện Coteccons. Ảnh: Coteccons.

Còn chị Trần Thị Liên - Trưởng phòng Kỹ thuật Đấu thầu Cơ điện Coteccons chia sẻ, điều khiến chị gắn bó với doanh nghiệp ngành xây dựng là môi trường làm việc chuyên nghiệp, linh hoạt và tạo điều kiện cầu tiến ở Coteccons. Các đồng nghiệp dù là nam hay nữ đều nỗ lực hết mình trong công việc và nâng cao bản thân mỗi ngày, mang đến những công trình chất lượng.

"Mặc dù làm việc giữa một môi trường mà nam giới chiếm đa số nhưng chúng tôi vẫn luôn rất hòa đồng với nhau. Tùy từng công việc mà tôi mềm dẻo, linh hoạt hay dứt khoát. Những kết quả tích cực lại càng giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn", chị Liên chia sẻ.

Bà Trần Thị Liễu Vinh - Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực của Công ty CP Xây dựng Coteccons cho biết, do đặc thù là một công ty xây dựng, nên hầu như số lượng nhân viên nữ chiếm rất ít. Vì vậy, doanh nghiệp này luôn dành sự quan tâm, ưu ái đặc biệt cho họ, bằng sự hỗ trợ thiết thực cho công việc thường ngày cũng như cuộc sống gia đình của nhân viên.

"Các nữ nhân viên là một mảnh ghép để làm nên bức tranh rất đa dạng cho đại gia đình Coteccons", bà Liễu Vinh nói.

Vũ Khánh