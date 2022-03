Những bóng hồng shipper bất chấp nắng mưa vì công cuộc mưu sinh

Chị Trương Thị Bích Tuyền (trái) và chị Trần Thị Mỹ Dung (phải) là hai trong số những “bông hồng thép” nổi bật của đội ngũ shipper BEST Express, không quản khó nhọc, nắng mưa, giao hàng đến tận tay các đối tác, khách hàng. Hai người là bạn thân, cùng thất nghiệp trong thời gian dài do ảnh hưởng dịch bệnh. Để có thu nhập trang trải cuộc sống, họ tìm việc làm và ứng tuyển vị trí giao hành tại bưu cục BEST Express Châu Đốc (An Giang).

“Tôi và chị Dung ở gần nhà nên thân thiết đã lâu. Khi cùng rơi vào cảnh thất nghiệp, chị ấy rủ tôi ứng tuyển vào BEST Express. Mới đầu tôi cũng hơi lo vì nghề shipper khá vất vả cho phụ nữ, nhưng nghĩ tới có tiền trang trải cuộc sống, lại làm cùng người chị thân thiết, tôi nhận lời luôn”, chị Bích Tuyền cho biết.