Những bóng hồng góp sức làm nên thương hiệu BEST Express

Chị Lương Tiểu My, Giám đốc Marketing của tập đoàn BEST Inc. là một trong những nhân sự nữ có nhiều năm đồng hành cùng BEST, giúp lan tỏa hình ảnh thương hiệu không chỉ tại Việt Nam mà cả các nước Đông Nam Á khác. Chị cho biết quyết tâm cùng đội ngũ phát triển thương hiệu ngày càng lớn mạnh và khẳng định dịch vụ chất lượng với khách hàng, đối tác.

"Tôi gặp rất nhiều tấm gương phụ nữ mạnh mẽ giỏi kinh doanh, đảm việc nhà tại BEST. Tôi tự hào khi được làm việc cùng họ. Với tôi, phụ nữ luôn có cách toàn vẹn để cân bằng cuộc sống và gia đình. Đại diện cho tập đoàn BEST Inc., chúc các chị em tại BEST nói riêng và Việt Nam nói chung tràn đầy năng lượng tích cực, hạnh phúc và đồng hành cùng nhau mang thương hiệu BEST tiến xa hơn", chị My chia sẻ.