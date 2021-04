Những bộ trang sức ấn tượng trong lịch sử Oscar

Năm 1999, Gwyneth Paltrow vào nhóm sao mặc đẹp với đầm hồng của Ralph Lauren cùng vòng choker kim cương do Harry Winston chế tác. Hầu hết đồ trang sức dùng trong Oscar đều được trả lại cho các thương hiệu. Nhưng cha của Paltrow đã quyết định mua nó làm quà kỷ niệm cho con gái khi cô giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho vai diễn trong "Shakespeare in Love" năm đó. Ảnh: Hello Magazine.