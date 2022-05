Những bộ phim gây chú ý tại LHP Cannes 2022

"Decision to Leave": Tác phẩm là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook kể từ "The Handmaiden" (2016). Kịch bản xoay quanh một thám tử do Park Hae Il đóng. Khi điều tra vụ án giết người, anh nghi ngờ góa phụ bí ẩn (Thang Duy) là thủ phạm và bắt đầu lần theo các manh mối. Tác phẩm cùng 20 phim tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay.