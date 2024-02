Dakota Johnson, Emma Stone, Nicole Kidman cùng chọn những bộ đầm xẻ ngực sâu, khoe nét gợi cảm trên thảm đỏ các mùa BAFTA.

Những bộ đầm đẹp trong lịch sử BAFTA Video: Tổng hợp từ Harper's Bazaar

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Lễ trao giải lần thứ 77 tổ chức vào tối 18/2 tại Royal Festival Hall, London. Tài tử người Scotland David Tennant - nổi tiếng với series Doctor Who - sẽ dẫn chương trình. Oppenheimer của Christopher Nolan cạnh tranh ở 13 hạng mục, còn Poor Things của Emma Stone theo sau với 11 đề cử.

Ngoài các tác phẩm và nghệ sĩ được tôn vinh, giải thưởng còn thu hút bởi là nơi hội tụ của những thiết kế thời trang đẹp.

Sao Mai