Những bộ đầm đẹp nhất của Cameron Diaz

Cameron Diaz tròn 48 tuổi hôm 30/8. Nữ diễn viên sinh năm 1972 nổi tiếng với các phim: "The Mask", "My Best Friend's Wedding", "There's Something About Mary", "Charlie's Angels", "The Holiday"... Trên thảm đỏ, Diaz biến hóa phong cách, nhiều lần được Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp. Ở Oscar 2002, cô ghi dấu ấn bằng bộ đầm dáng quấn in hoa. Ảnh: AP.