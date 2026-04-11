Những bộ cánh xuyên thấu của Jennie

Hôm 5/4, Jennie dự sự kiện thân mật của nhà mốt Jacquemus. Cô diện váy midi xuyên thấu dáng tay cánh dơi, kết hợp giày slingback mũi nhọn cùng tông. Vogue khen cô thể hiện tinh tế với kiểu tóc xoăn nhẹ lệch bên.
Tháng 3, Jennie từng gây sốt khi xuất hiện ở show Chanel với bộ cánh "mặc như không". Thiết kế gồm áo cánh và chân váy lưới làm từ vô số các hạt đá. Người đẹp kết hợp nội y đen kiểu thể thao tối giản.
Jennie dự show Thu Đông 2026 của Chanel. Video: YouTube amour_sans_fin
Ca sĩ Hàn Quốc nhiều lần chọn phong cách xuyên thấu khi dự sự kiện và trong đời sống. Ở iHeartRadio 2025, cô phối áo lụa mỏng kẻ xanh pastel với nội y trắng, quần jeans. Vogue nhận xét bộ cánh phong cách 2YK gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Tạp chí cho rằng cô là một trong những sao mặc đồ xuyên thấu đẹp nhất hiện nay nhờ cách kết hợp nội y ăn ý, kiểu tóc, trang điểm phù hợp.
Tại một sự kiện khác, người đẹp diện váy lưới cùng tất đồng điệu, xách túi Chanel mini bằng nhung.
Khi diện sơ mi trong suốt, cô sử dụng áo ngực kiểu cách và mặc bên ngoài, tạo thành kiểu phối layer sáng tạo.
Ca sĩ lăng xê bodysuit khoét hông cao bằng ren lấy cảm hứng từ những năm 1980, phối quần ống rộng.
Jennie chinh phục mốt váy ngủ với các món gồm nội y xanh dương đồng điệu, bao chân và giày Mary Jane nhũ bạc.
Thời trang dạo phố của ngôi sao Kpop với crop top và áo ngực dáng quây, quần thể thao.
Vẻ trong trẻo, gần gũi thiên nhiên được tạo nên với kiểu tóc tết hai bên, váy midi đan móc.
Ngoài váy áo, cô còn nhiều lần sử dụng các loại quần lưới, ren, voan phối crop top hoặc áo tumic.
Trong chuyến đi Pháp, người đẹp kết hợp áo dài tay màu nude, áo ngực thể thao và quần jeans, tạo nên phong cách đường phố phóng khoáng.
Jennie ra mắt nhóm Blackpink cùng Rose, Lisa, Jisoo năm 2016. Cô có sự nghiệp solo ấn tượng với loạt hit Solo,You & Me,Mantra. Một năm qua, cô thành công với ca khúc like Jennie thuộc album đầu tay Ruby, nhận nhiều giải thưởng của Hàn Quốc. Jennie được xem là biểu tượng thời trang của châu Á, làm đại sứ cho loạt thương hiệu xa xỉ. Ca sĩ từng đến Việt Nam biểu diễn cùng các thành viên Blackpink tháng 7/2023.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Jennie