Những bộ cánh nổi loạn ở Met Gala

Cùng năm, Billy Porter đến thảm đỏ trên chiếc giường phủ nhung đen, được sáu chàng trai khiêng. Màn trình diễn lấy cảm hứng từ Ai Cập. Vogue nhận xét diễn viên là một trong những sao để lại khoảnh khắc táo bạo nhất trong lịch sử Met Gala.

Trang phục của nhà mốt The Blonds lấy cảm hứng từ nhân vật Diana Rossedom trong Mahogany - phim tình cảm của Mỹ năm 1975 do Berry Gordy đạo diễn. Đi kèm là đôi cánh thiên thần dài 3 m, bốt nhũ vàng của Giuseppe Zanotti. Một tuần trước buổi dạ tiệc, những người thợ của The Blonds mới hoàn thiện xong chiếc mũ tạo nên từ các sợi xích vàng. Ảnh: Celebmafia