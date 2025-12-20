Những bộ cánh giúp Ivanka Trump tỏa sáng năm 2025

Trang Hola đánh giá cao phong cách thời trang của Ivanka Trump từ đầu năm tới nay. Xuất hiện trong các sự kiện, cô thường chọn đầm dạ hội, váy cocktail của những nhà mốt nổi tiếng, thể hiện hình ảnh doanh nhân sang trọng và quyến rũ. Các thiết kế cô chọn có chất liệu cao cấp và kỹ thuật xử lý công phu, cắt xẻ chừng mực.
Ivanka Trump, 44 tuổi, là con gái của ông Trump với vợ đầu - bà Ivana Zelníčková. Người đẹp cao 1,8 m nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới 2007 do tạp chí Maxim bình chọn. Năm 2009, cô kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York, sinh ba con.
Ngày 19/1, một ngày trước lễ nhậm chức của bố - ông Donald Trump, Ivanka thu hút sự chú ý với bộ đầm trễ vai của Oscar de la Renta trong tiệc tối ở Bảo tàng Quốc gia tại Washington. Thiết kế đính pha lê và ngọc trai tạo thành hoa văn hình hoa, lá, đi kèm áo choàng satin màu bạc.
Chiếc váy nhận được hàng nghìn lời khen ngợi trên mạng xã hội. Một người viết: "Cả chiếc đầm và Ivanka Trump đều rất đẹp, thanh lịch và đầy khí chất. Đúng là hình ảnh hoàn hảo của một người phụ nữ đẹp".
Trong lễ nhậm chức của bố ngày 20/1, cô chọn bộ trang phục xanh mòng két dòng Haute Couture của Dior.
Thiết kế được dựng lại theo bản gốc thuộc bộ sưu tập Thu Đông 1950 của huyền thoại Christian Dior. Chiếc áo khoác bar với chi tiết siết eo và phồng hông mang đặc trưng của bộ cánh New Look đình đám. Ảnh: Pinterest
Cô phối váy cùng túi Lady 5.900 USD (155,2 triệu đồng) gợi liên tưởng đến Công nương Diana. Họa tiết của túi lấy cảm hứng từ hoa văn trên ghế của Hoàng đế Napoleon III và mặt sau ghế bành của Vua Pháp Louis XVI. Ảnh: AP
Trang Page Six bình luận "Ivanka Trump thật xinh đẹp trong bộ trang phục này". Tờ Guardian viết "Nếu Melania dường như không mấy hứng thú với gu thời trang truyền thống của các đệ nhất phu nhân, thì đã có Ivanka Trump". Ivanka được nhận xét thành thạo trong lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh chính trị.
Tại tiệc mừng sau lễ nhậm chức của ông Donald Trump tại Washington, Ivanka tiếp tục ghi điểm bằng đầm Givenchy dòng Haute Couture được làm riêng. Thiết kế mô phỏng bản gốc nổi tiếng của huyền thoại Hubert de Givenchy dành cho minh tinh Audrey Hepburn trong Sabrina năm 1954.
Ivanka kết hợp đầm họa tiết hoa cùng găng tay opera và vòng cổ kim cương. Đại diện Nhà Trắng nói với Page Six Audrey Hepburn từ lâu đã là nguồn cảm hứng riêng cho Ivanka. "Cô ấy coi đây là một đặc ân lớn khi được tôn vinh di sản của bà và vô cùng biết ơn đội ngũ Givenchy đã hiện thực hóa khoảnh khắc", nguồn tin nói.
Ở tiệc mừng cưới tỷ phú Jeff Bezos cuối tháng 6, cô gây sốt với váy ngắn màu hồng ombre mang tên Hoa anh đào của Oscar de la Renta. Thiết kế màu hồng và trắng đính sequin, giá 9.990 USD (260,6 triệu đồng). Chi tiết hoa 3D đính thủ công trên thân váy và quai áo lấy cảm hứng từ cây nho.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen: "Thật đẹp. Chiếc váy này hoàn hảo với cô ấy", "Xinh quá", "Bạn giống như búp bê Barbie vậy".
Người đẹp 44 tuổi đi taxi nước đến nhà thờ Madonna dell'Orto, Venice để tham dự sự kiện chào đón hôn lễ của nhà sáng lập Amazon và MC Lauren Sánchez (giây thứ 00:05). Video: Reuters
Đến dự hôn lễ của tỷ phú Bezos trên đảo San Giorgio Maggiore, người đẹp chọn đầm Tony Ward hồng san hô. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2024, nhấn bằng kỹ thuật đính cườm tạo thành họa tiết cánh hoa khắp thân váy và một đường xẻ đùi cao. Phần váy có nhiều lớp vải xếp tầng tạo độ phồng và hiệu ứng chuyển động, với đuôi váy dài ở phía sau. Thiết kế lấy cảm hứng từ sự tái sinh huyền bí của các nàng tiên.
Trên trang cá nhân của Ivanka, khán giả liên tục khen ngợi dưới bức ảnh của cô: "Huyền thoại nhan sắc ở Venice hôm nay là đây chứ đâu", "Vì sao cô ấy luôn đẹp đến vậy", "Bộ đầm tuyệt vời dành cho Ivanka", "Mãi xứng đáng là thiên thần của tôi".
Ivanka Trump và chồng là khách VIP của đêm gala tại thành phố Atlantic hôm 13/9. Cô gây ấn tượng bằng đầm Georges Hobeika dòng Haute Couture màu bạc với phần cổ khoét sâu, phần dưới xuyên thấu. Người đẹp phối đầm cùng phụ kiện tối giản, giày cao gót và ví cầm tay Bottega Veneta màu đen.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Ivanka Trump