Những bộ cánh giúp Ivanka Trump tỏa sáng năm 2025

Trang Hola đánh giá cao phong cách thời trang của Ivanka Trump từ đầu năm tới nay. Xuất hiện trong các sự kiện, cô thường chọn đầm dạ hội, váy cocktail của những nhà mốt nổi tiếng, thể hiện hình ảnh doanh nhân sang trọng và quyến rũ. Các thiết kế cô chọn có chất liệu cao cấp và kỹ thuật xử lý công phu, cắt xẻ chừng mực.

Ivanka Trump, 44 tuổi, là con gái của ông Trump với vợ đầu - bà Ivana Zelníčková. Người đẹp cao 1,8 m nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới 2007 do tạp chí Maxim bình chọn. Năm 2009, cô kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York, sinh ba con.