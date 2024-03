Những bình nước miễn phí trong đợt nóng nhất năm ở TP HCM

Từ nhiều năm nay, trên các con đường ở TP HCM đặt những bình trà đá miễn phí giúp người đi đường giải khát giữa thời tiết nắng nóng.

Bình trà đặt trước cửa nhà thờ Mạc Ty Nho, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thu hút nhiều người. Nhà thờ làm thêm chòi che nắng trên bình nước, trồng giàn bí tạo khung cảnh xanh mát.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua do El Nino hoạt động mạnh. Từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng, TP HCM có ngày trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ trên 39 độ C, cao nhất trong năm. Số ngày nắng nóng năm nay sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước vì diễn biến khí hậu rất phức tạp.