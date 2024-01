Những biện pháp giúp cơ thể nhanh phục hồi khi bị cúm

Cách tốt nhất để nhanh chóng vượt qua cúm là nghỉ ngơi và bổ sung nhiều dưỡng chất. Ngoài ra người bệnh có thể uống thuốc giảm triệu chứng, tiêm phòng, vệ sinh nơi ở...

Theo Healthline, cúm là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp rất dễ lây lan do virus cúm gây ra. Bệnh thường kéo dài khoảng một tuần nhưng các triệu chứng nghiêm trọng nhất xảy ra trong hai đến ba ngày như sốt, ớn lạnh, đau nhức cơ thể. Người bệnh có thể tiếp tục cảm thấy mệt mỏi, suy nhược và ho trong một tuần nữa sau khi hồi phục.

Các chuyên gia đưa lời khuyên về những cách giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi khi bị cúm.

Dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi

Cơ thể người bệnh cần thời gian và năng lượng để chống lại virus cúm. Việc nghỉ ngơi sẽ giúp cơ thể có thêm sức khỏe để phục hồi. Hãy nghỉ làm hoặc đi học ở nhà và tạm dừng làm việc nhà cho đến khi cảm thấy tốt hơn. Hãy đi ngủ sớm hơn thường lệ và có thể dậy muộn hơn, nên ngủ trưa để cơ thể có thêm thời gian phục hồi. Nghỉ ngơi và ngủ nhiều cũng làm giảm nguy cơ biến chứng cúm như viêm phổi.

Ngoài việc giúp cơ thể có thời gian phục hồi, việc ở nhà còn ngăn ngừa lây lan bệnh cúm sang những người khác. Bệnh cúm có thể nguy hiểm đối với người lớn tuổi và trẻ nhỏ, cần tránh tiếp xúc với người khác khi đang nhiễm bệnh và thường xuyên khử trùng các bề mặt cũng như vật dụng cá nhân.

Bổ sung nhiều nước

Một triệu chứng của bệnh cúm là sốt cao, có thể dẫn đến đổ mồ hôi. Người bệnh cũng có thể phải đối mặt với những cơn nôn mửa hoặc tiêu chảy. Do vậy cơ thể cần nhiều chất lỏng để thay thế lượng chất lỏng đã mất và thậm chí nhiều hơn để chống lại nhiễm trùng.

Bổ sung nước là tốt nhất, nhưng bệnh nhân cũng có thể uống trà thảo dược hoặc trà với mật ong. Những thứ này có thể có tác dụng làm dịu các triệu chứng cúm trong khi vẫn giữ cho bạn đủ nước. Tuy nhiên, cần tránh dùng rượu và caffeine.

Ăn thực phẩm lành mạnh

Khi bị cúm, cơ thể cần dinh dưỡng tốt hơn để khỏi bệnh. Trái cây và rau quả tươi cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch chống lại virus. Người bệnh có thể không thèm ăn nhưng cần phải ăn uống đều đặn để duy trì sức lực.

Bổ sung độ ẩm cho không khí

Không khí khô có thể làm cho các triệu chứng cúm trở nên tồi tệ hơn. Máy tạo độ ẩm bổ sung độ ẩm cho không khí và có thể giúp làm giảm tắc nghẽn.

Tiêm phòng cúm

Hàng năm, vaccine cúm được sản xuất dựa trên dự đoán của các nhà khoa học về chủng cúm nào sẽ thống trị trong mùa cúm tiếp theo. Tiêm phòng cúm ngay cả khi đã mắc bệnh có thể bảo vệ khỏi các chủng virus khác nhau.

Sử dụng thuốc giảm triệu chứng

Người bệnh cần đến bác sĩ để được kê đơn thuốc. Ngoài ra có thể sử dụng những biện pháp thảo dược như thuốc thảo dược Sunkovir của Sao Thái Dương. Thuốc được xuất phát từ bài thuốc cổ phương "Nhân sâm bại độc tán" với công dụng điều trị các bệnh do virus lây truyền qua đường hô hấp và phục hồi hệ miễn dịch bị tổn thương do virus tấn công. Thuốc Sunkovir được chỉ định sử dụng trong các trường hợp bệnh do các virus lây truyền qua đường hô hấp giai đoạn khởi phát để giảm nhanh các triệu chứng: ho, sốt, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác, sung huyết mũi, đau nhức toàn thân, đau mỏi cơ, đau họng, tiết dịch mũi, đau đầu, yếu mệt, đau ngực, hắt hơi, ớn lạnh, khàn giọng, đổ mồ hôi, buồn ngủ.

Với thuốc Sunkovir có thành phần từ thảo dược thiên nhiên như Sài hồ, Phục linh, Đảng sâm, Tiền hồ, Cát cánh, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Cam thảo, Sinh khương, Bạc hà. Theo đại diện nhà sản xuất, sản phẩm có thể kết hợp với phác đồ nền của y học hiện đại như thuốc hạ sốt, chống viêm, giảm đau, thuốc ho, kháng sinh (nếu cần).

