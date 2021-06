Những bí mật ở khách sạn không ai nói với bạn

Bí mật đầu tiên mà cô tiết lộ chính là lễ tân khách sạn không được phép nói to số phòng của khách. "Về chính sách thì là vậy. Do đó, tại quầy check in, chúng tôi thường viết số phòng của khách lên phong bì đựng thẻ từ phòng của khách và nói: Đây là số phòng của quý vị". Tiết lộ này của cô được nhiều khách đồng tình, vì cho rằng đây là hành động cần thiết để đảm bảo quyền riêng tư, an toàn cho từng khách thuê. Ảnh: Helloahappysa