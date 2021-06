Những bể bơi có tầm nhìn 'độc nhất vô nhị'

Vừa ngâm mình trong làn nước trong xanh, vừa ngắm đàn voi đang uống nước là một trải nghiệm tuyệt vời không thể nào quên tại Four Seasons Safari Lodge. Nằm sâu trong trung tâm khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng của Tanzania, bể bơi ngoài trời của khách sạn nổi tiếng này nhìn thẳng ra hồ nước tự nhiên, nơi sư tử, báo, trâu, voi và tê giác được sinh sống tự do. Du khách có thể thả mình trong dòng nước mát để thoải mái quan sát động vật hoang dã và khung cảnh hoang sơ của đồng bằng Serengeti từ khoảng cách an toàn.

Ảnh: Four Seasons Safari Lodge