Những báu vật trong phòng trưng bày ở bảo tàng Louvre trước khi bị trộm

Bảo tàng Louvre nằm tại Paris, Pháp, có rất nhiều phòng trưng bày, với không gian rộng lớn. Một trong những nơi mang nhiều câu chuyện và được du khách yêu thích nhất chính là Galerie d'Apollon, hay còn được biết đến với tên gọi Phòng trưng bày Apollo.

Trong lịch sử nước Pháp, Louis XIV là một trong những vị vua trị vì lâu nhất, hơn 60 năm. Dưới triều đại của ông, nước Pháp phồn thịnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cung điện Louvre và Versailles là những công trình nổi bật, được xây dựng trong thời kỳ của Louis XIV. Ảnh: Louvre