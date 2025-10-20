Những báu vật trong phòng trưng bày ở bảo tàng Louvre trước khi bị trộm

Bảo tàng Louvre nằm tại Paris, Pháp, có rất nhiều phòng trưng bày, với không gian rộng lớn. Một trong những nơi mang nhiều câu chuyện và được du khách yêu thích nhất chính là Galerie d'Apollon, hay còn được biết đến với tên gọi Phòng trưng bày Apollo.
Trong lịch sử nước Pháp, Louis XIV là một trong những vị vua trị vì lâu nhất, hơn 60 năm. Dưới triều đại của ông, nước Pháp phồn thịnh với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cung điện Louvre và Versailles là những công trình nổi bật, được xây dựng trong thời kỳ của Louis XIV. Ảnh: Louvre
Ngày 6/2/1661, một ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi phòng triển lãm Petite tráng lệ được xây dựng từ thời vua Henri IV. Ngay sau đó, cháu nội ông, vua Louis XIV đã bắt tay vào xây dựng phòng trưng bày mới, lộng lẫy hơn để thay thế.
Khi đó, nhà vua trẻ 23 tuổi vừa chọn Mặt Trời làm biểu tượng của mình, và Mặt Trời cũng trở thành tên của phòng trưng bày mới - Apollo, vị thần của Mặt Trời và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp. Để tạo nên kiệt tác trang trí kiến trúc này, ông đã triệu tập những họa sĩ, nghệ nhân dát vàng và nhà điêu khắc tài ba nhất thời bấy giờ.
Trên website của bảo tàng, khi giới thiệu về phòng trưng bày này, ba từ được nhắc đến đầu tiên là Sun, Gold & Diamonds hay Mặt trời, Vàng và Kim cương - những thứ biểu tượng cho Louis XIV và quyền lực của ông. Ảnh: Louvre
Ngày nay, phòng trưng bày là nơi lưu giữ bộ sưu tập hoàng gia gồm các vật phẩm chạm khắc bằng đá quý, bộ trang sức vương miện của Pháp.
Charles Le Brun, họa sĩ trưởng của nhà vua khi đó, được giao nhiệm vụ thiết kế phần trang trí cho công trình. Ông đã mời những nghệ sĩ xuất sắc nhất thời bấy giờ cùng tham gia sáng tạo. Galerie de'Apollon trở thành phòng trưng bày hoàng gia đầu tiên của nước Pháp và là nơi thử nghiệm các ý tưởng mỹ thuật, kiến trúc. Ảnh: Louvre
Le Brun đã trang trí phần mái vòm của phòng trưng bày bằng những bức tranh mô tả Apollo điều khiển cỗ xe ngựa của mình băng qua bầu trời. Ở trục trung tâm là chuỗi tác phẩm thể hiện hành trình của thần Mặt Trời, tượng trưng cho các thời khắc trong ngày từ bình minh đến đêm tối. Xung quanh là các hình ảnh, biểu tượng mô tả cảnh vật chịu ảnh hưởng của ánh sáng cùng sức nóng của Mặt Trời: từ giờ khắc, ngày tháng, mùa trong năm, các cung hoàng đạo đến các châu lục.
Với phần trang trí chạm khắc và vẽ tay, phòng trưng bày đã khắc họa quyền năng của Mặt Trời bao trùm vũ trụ, đồng thời tôn vinh vinh quang của Vua Mặt Trời - Louis XIV. Ảnh: Louvre
Khi Louvre được chuyển đổi thành bảo tàng, phòng trưng bày này đã trở thành nơi trưng bày bộ sưu tập đồ chạm khắc bằng đá quý tuyệt mỹ của các vị vua Pháp.
Những báu vật tinh xảo này được chế tác từ các loại khoáng vật quý hiếm như mã não (agate), thạch anh tím (amethyst), đá lam ngọc (lapis lazuli), ngọc bích (jade) và pha lê núi (rock crystal).
Vua Louis XIV đặc biệt say mê các loại đá quý, và bộ sưu tập của ông từng bao gồm khoảng 800 tác phẩm - minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê nghệ thuật của ông.
Trên ảnh là các hiện vật bằng đá quý thuộc Bộ sưu tập hoàng gia. Ảnh: Louvre
Bộ sưu tập hoàng gia còn bao gồm cả Trang sức Vương miện. Trong đó, viên spinel Cote de Bretagne từng thuộc sở hữu của vương hậu Anne de Bretagne, người duy nhất đăng quang Vương hậu Pháp hai lần. Đây cũng là viên ngọc cổ nhất còn tồn tại với lịch sử biến động với những vụ trộm cắp, mua bán.
Ngoài ra, nơi đây còn có ba viên kim cương nổi tiếng - Regent, Sancy và Hortensia - từng được gắng trên vương miện hoặc trang phục hoàng gia.
Bộ sưu tập cũng bao gồm những bộ trang sức lộng lẫy từ thế kỷ XIX, trong đó có bộ ngọc lục bảo và kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Marie Louise. Ảnh: Louvre
Vương miện đính kim cương và đá quý của Vua Louis XIV, một trong những báu vật được trưng bày tại Apollo. Ảnh: Louvre
Vương miện của hoàng hậu Eugene, một báu vật vô giá khác nằm tại phòng trưng bày.
Các món đồ trang sức khác làm từ kim cương và đá quý của các hoàng hậu Pháp được trưng bày tại d'Apollon. Ảnh: Louvre
Một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới nằm trong khu trưng bày là Regent, nặng 140 cara, được các chuyên gia đánh giá "tuyệt hảo về kích thước, trọng lượng và độ tinh khiết" và được miêu tả "thuần khiết tuyệt đối". Regent được phát hiện tại Ấn Độ năm 1698.
Vào thời điểm đó, Regent là viên kim cương lớn nhất từng được biết đến. Vì giá của nó quá đắt đỏ nên ngay cả Vua Louis XIV cũng quyết định không mua. Đến năm 1717, Philippe d'Orelans, cháu trai nhà vua và là nhiếp chính của nước Pháp cho đến khi Louis XV trưởng thành, mua lại viên kim cương này và đặt theo tước hiệu của mình - Regent (nhiếp chính).
Regent được các đời vua Pháp kế tiếp sử dụng và từng xuất hiện trên vương miện của Louis XV, thanh gươm của Hoàng đế Napoleon I và vương viện của Hoàng hậu Eugenie. Ảnh: Louvre
Con tàu của thần Neptune cũng là một trong những hiện vật nổi tiếng tại phòng trưng bày. Báu vật này được Vua Louis XIV mua lại và được coi như kiệt tác của nghệ thuật kim hoàn Paris.
Tác phẩm được chế tác với khung bạc mạ vàng, vàng tráng men, mô phỏng con tàu của thần biển. Ảnh: Louvre
Sáng 19/10, nhóm cướp mang theo cưa máy cỡ nhỏ, đi xe máy tiếp cận bảo tàng Louvre từ phía bờ sông Seine của tòa nhà - nơi có một số đoạn đang được tu sửa. Nhóm cướp dùng thang nâng chở hàng đi thẳng đến phòng trưng bày Apollo, phá cửa kính bảo vệ, hai người đột nhập vào bên trong, tên còn lại ở ngoài trông chừng.
Ba tên cướp lấy đi 9 món trang sức thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu, trong đó có vòng cổ, trâm cài và vương miện, rồi tẩu thoát bằng xe máy hướng về đường cao tốc A6. Các nguồn tin trong bảo tàng xác nhận viên kim cương Regent còn nguyên vẹn.
Trên ảnh là thang ba tên trộm sử dụng để trèo vào bảo tàng và bỏ lại khi rời đi. Ảnh: AFP
Bảo tàng Louvre hiện lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật, thu hút khoảng 30.000 khách mỗi ngày. Phòng trưng bày Apollo là một trong những không gian biểu tượng của Louvre, nơi trưng bày các bảo vật quốc gia, trong đó có Bộ trang sức Hoàng gia Pháp.
Bảo tàng từng nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Năm 1911, bức Mona Lisa bị đánh cắp khỏi Louvre, rồi được tìm thấy hai năm sau tại Florence. Năm 1983, hai bộ áo giáp thời Phục hưng cũng bị lấy cắp và phải gần 40 năm sau mới thu hồi được.
Sau vụ trộm, bảo tàng đang đóng cửa để đợi điều tra. Ảnh: AFP
Anh Minh (Theo Louvre, Reteurs)