Những bản tình ca tỷ lượt nghe

"Perfect" và "Thinking Out Loud" của Ed Sheeran có hơn ba tỷ lượt nghe, thường được chọn làm nhạc nền đám cưới nhờ giai điệu du dương, ca từ sâu sắc.

Perfect - Ed Sheeran

Bản hit thuộc album Divide (2017), được "hoàng tử tình ca" nước Anh - Ed Sheeran - sáng tác dựa trên chuyện tình của anh và vợ Cherry Seaborn. Cả hai quen biết từ năm 11 tuổi, tạm chia xa khi vào cấp ba. Năm 2015, họ gặp lại nhau ở New York và bắt đầu hẹn hò. Ba năm sau, cặp sao bí mật kết hôn, hiện có hai con. Nội dung bài hát gần như tái hiện hành trình yêu của họ, từ những ngày thơ bé đến giây phút nhận ra muốn dành cả đời bên nhau.

Nhờ phần ca từ lãng mạn và giai điệu nhẹ nhàng, nhạc phẩm trở thành một trong những bản nhạc đám cưới phổ biến nhất thế giới. Theo khảo sát của Encore Musicians năm 2023, Perfect là bài hát được phát nhiều nhất tại các hôn lễ ở Anh trong năm, nhất là ở phần khiêu vũ đầu tiên của cô dâu chú rể. Đến nay, ca khúc đạt khoảng 3,8 tỷ lượt nghe trên Spotify, trong khi MV thu về hơn bốn tỷ lượt xem từ YouTube.

Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Đây cũng là một trong những khúc tình ca thành công nhất của Ed Sheeran. Ra mắt năm 2024 thuộc album X, bài hát như lời bộc bạch của nhân vật khi nghĩ về viễn cảnh được già đi cùng người thương, tự hỏi tình cảm liệu còn vẹn nguyên khi mái đầu đã bạc, ký ức phai mờ. Xen giữa những dòng suy tưởng là hình ảnh đôi tình nhân khiêu vũ, trao nụ hôn dưới bầu trời đầy sao.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ed Sheeran cho biết bài hát ban đầu không nằm trong kế hoạch phát hành do ra đời sau khi anh hoàn thiện album. Ca sĩ có ý tưởng sáng tác khi vô tình nghe những hợp âm guitar của cộng sự Amy Wadge, cho rằng đây là bản nhạc dành cho "giây phút tiến vào lễ đường". Hiện Thinking Out Loud có hơn ba tỷ lượt stream từ Spotify, MV cũng đạt gần bốn tỷ lượt xem. Ca khúc mang về cho giọng ca nước Anh giải thưởng Bài hát của năm tại Grammy lần thứ 58.

All Of Me - John Legend

Bài hát thuộc album thứ tư của John Legend - Love in the Future, ra mắt năm 2013. Theo Smooth Radio, bài hát được lấy cảm hứng từ chuyện tình của anh và vợ - người mẫu Chrissy Teigen. Cặp sao gặp nhau lần đầu tại hậu trường MV Stereo năm 2006, kết hôn vào tám năm sau. Trên tạp chí Fuse, anh cho biết ca khúc nói về những điều bù trừ với nhau trong tình yêu: "Nếu thực sự yêu và gắn kết với ai đó, dù có trao đi tất cả, bạn cũng đang nhận lại nhiều thứ từ tình yêu".

Năm 2014, All of Me là đĩa đơn bán chạy thứ ba toàn thế giới với 12,3 triệu bản (bao gồm đĩa truyền thống, lượt stream). Thành tích này đưa John Legend trở thành nghệ sĩ da đen thứ hai có doanh số bán nhạc cao nhất năm, xếp sau Pharrell Williams với bản hit Happy. Hiện Spotify ghi nhận bài hát có gần ba tỷ lượt nghe. Theo Revolt, bản nhạc tình này luôn xuất hiện trong các lễ cưới, cũng như playlist của các cặp tình nhân. "Chừng nào tình yêu còn hiện hữu, All of Me còn sống mãi", trích nhận xét của trang tin.

A Thousand Years - Christina Perri

Ca khúc là nhạc phim của series ma cà rồng Twilight Saga (chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên), được xem như biểu tượng của phim sau khi phát hành năm 2011. Bài hát do ca sĩ Christina Perri sáng tác và trình bày, xoay quanh những cảm xúc phức tạp khi yêu: sợ bị tổn thương nếu mở lòng nhưng vẫn dũng cảm tiến về phía người mình yêu, sẵn sàng đợi người hơn một nghìn năm. Hiện nhạc phẩm có hơn hai tỷ lượt nghe từ Spotify, còn MV thu hút hơn 2,7 tỷ lượt xem.

Trên podcast The Nikki & Brie Show năm 2025, Christina Perri cho biết là "fan cuồng" của bộ truyện, cảm thấy hạnh phúc khi được mời sáng tác. Ban đầu, nhà sản xuất muốn Perri viết nhạc đám cưới cho cặp nhân vật chính, sau cùng ca khúc xuất hiện ở phần giới thiệu diễn viên trong hai phần cuối (Breaking Dawn 1 và 2). Về sau, nhiều fan của bộ phim chọn A Thousand Years làm nhạc nền hôn lễ hoặc cho điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng.

Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

Sau khi ra mắt vào tháng 8/2024, bài hát nhanh chóng trở thành bản hit của năm, phủ sóng khắp truyền thông và mạng xã hội. Mang âm hưởng của những bản tình ca của thế kỷ trước, Lady Gaga và Bruno Mars đưa khán giả qua các cung bậc cảm xúc mãnh liệt của tình yêu, thể hiện niềm khao khát được yêu đến ngày tận thế.

Nhạc phẩm cũng nhận nhiều lời khen từ các chuyên trang. Theo Rolling Stone, bộ đôi nghệ sĩ đều có chất giọng cao nhưng biết phối hợp hài hòa. Clash Music ấn tượng phần mở đầu đầy kịch tính của Bruno Mars, trước khi giọng hát cả hai hòa quyện. Đến nay, ca khúc có hơn 3,4 tỷ lượt nghe trên Spotify, là bài hát được nghe nhiều nhất trên nền tảng này năm 2025. Trên YouTube, MV đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, vượt mốc tỷ view sau tám tháng phát hành.

I Will Always Love You - Whitney Houston

Năm 1974, biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ Dolly Parton phát hành ca khúc như lời tạm biệt người thầy Porter Wagoner, sau bảy năm gắn bó cùng ông trong The Porter Wagoner Show. Lời bài hát viết về niềm day dứt khi chia tay người đồng hành, khẳng định sẽ luôn yêu họ.

18 năm sau, bài hát đạt tầm cao mới khi danh ca Whitney Houston hát lại nó cho nhạc phim The Bodyguard (1992) - dự án do bà đóng chính. Phiên bản mới phổ biến toàn cầu, thắng giải Bản thu âm của năm và Trình diễn giọng pop nữ xuất sắc tại Grammy 1993. Dolly Parton cũng công nhận màn thể hiện của Whitney Houston. Đến nay, MV đạt hơn 1,8 tỷ lượt xem. Ca khúc giữ hạng sáu trong top 50 bản tình ca bất hủ do Billboard bình chọn năm 2025.

Theo BBC, bản nhạc thành công nhờ kết hợp kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Houston và phần lời trữ tình của Parton. Năm 2012, Whitney Houston qua đời ở tuổi 48. Hàng triệu người hâm mộ mượn câu hát "I will always love you" thay lời nhắn gửi thần tượng.

