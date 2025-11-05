Những bà sơ trốn khỏi viện dưỡng lão để trở về tu viện Áo

Ba nữ tu ngoài 80 tuổi trốn khỏi viện dưỡng lão, phá khóa cửa tu viện với mong muốn trở về sống trong tu viện đến cuối đời.

"Mọi người gọi chúng tôi là 'Các bà sơ nổi loạn'!" Sơ Rita, 82 tuổi, vừa nói vừa cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh, khi tham gia lễ cầu nguyện ngày 20/9 tại Lâu đài Goldenstein ở Elsbethen, phía nam thành phố Salzburg.

Sơ Regina, 86 tuổi, Sơ Bernadette, 88 tuổi, và Sơ Rita, 82 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nước Áo, khi trốn khỏi viện dưỡng lão hồi tháng 9 với lý do bị Giáo hội đưa vào viện cuối năm 2023 "trái ý nguyện".

Sơ Bernadette, 88 tuổi, phát biểu trước hơn một chục người ủng hộ và cựu học sinh tại nhà nguyện tu viện Lâu đài Goldenstein, thị trấn Elsbethen, ngày 20/9. Ảnh: AFP

Các sơ là những nữ tu cuối cùng của Lâu đài Goldenstein, tu viện đồ sộ kiêm trường tư thục trong gần 150 năm. Nhiều cựu học sinh của các sơ đã tập trung tại buổi lễ cầu nguyện để bày tỏ ủng hộ với các Sơ, trong đó có cựu học sinh Eva-Maria Seeber, 76 tuổi.

"Không thể tùy tiện chuyển người lớn tuổi đến nơi khác mà không hỏi ý kiến họ", bà nói, cho hay hai sơ đã bị "đưa thẳng từ bệnh viện" đến viện dưỡng lão.

Các giáo dân đã thuê xe và giúp các sơ trốn khỏi viện dưỡng lão, hy vọng ba người được an hưởng tuổi già theo ý nguyện. Ba nữ tu Dòng Augustino sau đó nhờ một thợ khóa địa phương phá khóa cửa tu viện.

"Tôi muốn nói chuyện với giáo sĩ bày tỏ sự bất mãn nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với ngài", Sơ Rita giải thích. "Khi cơ hội trở về tu viện yêu dấu của chúng tôi xuất hiện, chúng tôi đã không đợi ngài cho phép. Nhưng tôi không muốn ngài giận mình".

Tu viện Lâu đài Goldenstein ở Elsbethen, phía nam thành phố Salzburg, ngày 20/9. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, bề trên của họ, Cha Chánh xứ Markus Grasl, không hài lòng với sự bất tuân của các Sơ. Khi cuộc đào thoát của họ lên trang nhất báo chí tháng trước, ông đã phải thuê một công ty PR chuyên xử lý khủng hoảng.

Ông Harald Schiffl, phát ngôn viên của Cha Grasl, giải thích rằng Sơ Rita, Sơ Bernadette và Sơ Regina là ba nữ tu cuối cùng trong khu tu kín. Do họ đã lớn tuổi, việc để họ ở lại tu viện là không khôn ngoan. Ông nhấn mạnh quyết định của Cha Chánh xứ là vì lợi ích tốt nhất cho các sơ.

"Các sơ đã được tham khảo ý kiến trước khi chuyển đến viện dưỡng lão", ông Schiffl khẳng định.

Nhưng các sơ không có ý định từ bỏ tu viện dù được thuyết phục. Họ tiếp tục vào khu tu kín sau khi khẳng định với Giáo hội rằng sẽ ở đây tới hết đời. Phía sau cánh cửa tu viện đóng kín, Sơ Bernadette pha cà phê espresso, suy ngẫm về ý nghĩa của việc được về nhà với Sơ Regina và Sơ Rita.

"Chúng tôi rất hòa hợp. Dĩ nhiên, mỗi người đều có cá tính riêng! Thật không công bằng với Chúa nếu chúng tôi đều giống nhau", Sơ nói. "Đó là vẻ đẹp của Dòng chúng tôi; mỗi Sơ đều có thể là chính mình".

Sơ Rita (phải, 81 tuổi), Sơ Regina (trái, 86 tuổi) và Sơ Bernadette (giữa, 88 tuổi), cử hành thánh lễ trong tu viện ngày 20/9. Ảnh: AFP

Karin Seidl, cựu học sinh tu viện, cho rằng các sơ đã cống hiến cuộc đời mình cho cộng đồng và giờ là lúc nhận đền đáp.

"Đây là nhà của họ! Chúng tôi sẽ bố trí người chăm sóc các sơ 24/24 giờ bắt đầu từ tuần tới. Tôi sống chỉ cách đó ba phút nên tôi sẵn sàng giúp đỡ", bà Seidl nói. "Nhà thờ chắc chắn là nơi để thực hành 'yêu thương người bên cạnh', chứ không chỉ là nơi rao giảng điều đó".

Hồng Hạnh (Theo NPR, AFP)