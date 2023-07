Những 'bà nội trợ' chốn công sở

Lên kế hoạch cho bữa tiệc, chọn món hay ghi chép trong cuộc họp đều là những việc không trả lương nhưng ngầm mặc định là của nhân viên nữ.

Office housework (nội trợ văn phòng) là cụm từ chỉ các hoạt động hỗ trợ bên lề nhằm giúp công việc trở nên suôn sẻ, trôi chảy hơn. Tuy nhiên, người thực hiện không được công nhận khi đề bạt hoặc tăng lương xứng đáng dù tốn nhiều thời gian và năng lượng để hoàn thành. Các chuyên gia ước tính nữ giới phải đảm đương lượng công việc này nhiều hơn 29% so với nam giới.

Đáng chú ý, nhiều nghiên cứu chứng minh nữ giới không tình nguyện làm những đầu việc này vì thích hoặc thành thạo hơn. Nguyên nhân là bởi định kiến giới tồn tại sâu sắc khiến nữ giới được mong đợi là người có thể hoàn thành tốt công việc nội trợ văn phòng hơn đàn ông. Đặc biệt, việc từ chối yêu cầu giúp đỡ dễ làm mất lòng cấp trên và đồng nghiệp.

Nữ giới luôn được kỳ vọng là người hoàn thành mọi công việc vặt trong văn phòng thay đàn ông. Ảnh minh họa: WSJ

Trước đó, thuật ngữ "nội trợ văn phòng" đã được Adam Grant, nhà tâm lý học tổ chức tại Wharton (Mỹ) và Sheryl Sandberg, cựu giám đốc điều hành Facebook đề cập trong bài viết năm 2015. Theo hai nhà nghiên cứu, việc phụ nữ luôn hỗ trợ những công việc không tên nhưng được hưởng lợi ít hơn là một thực tế đáng buồn tại nhiều nơi làm việc trên khắp thế giới.

"Khi một người đàn ông đề nghị giúp đỡ, hầu hết mọi người dành cho anh ta lời khen ngợi và phần thưởng. Nhưng phần để việc đó cho phụ nữ thực hiện, chúng tôi cảm thấy ít mắc nợ hơn. Bên cạnh đó, tư tưởng đàn ông từ chối giúp đỡ có thể đổ lỗi cho bận rộn, trong khi phụ nữ được xem là ích kỷ đã ăn sâu vào tiềm thức", bà Sheryl Sandberg phân tích.

Nghiên cứu do nhà tâm lý học Madeline Heilman của Đại học New York (Mỹ) thực hiện cũng cho thấy những điều tương tự. Theo đó, đàn ông được đánh giá cao hơn 14% so với phụ nữ nếu đồng ý tan ca muộn. Còn nếu cả hai đều từ chối, nữ giới sẽ bị chấm điểm thấp hơn nhóm còn lại 12%.

"Việc cần có người ghi chép trong các buổi trao đổi, phục vụ trà nước trong ủy ban, lên kế hoạch cho các cuộc họp thường được xã hội coi giống công việc nội trợ ở nhà, đa phần luôn dành cho phụ nữ", nhóm nghiên cứu chỉ ra.

Joan C. Williams, giáo sư tại Đại học Luật Hastings thuộc Đại học California (Mỹ), nhận thấy những phụ nữ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh, luật và khoa học vẫn phải làm bánh, trả lời điện thoại và ghi chép. Những hoạt động này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn khiến nhiều người bỏ lỡ cơ hội thăng tiến.

Bên cạnh đó, bài phân tích tổng hợp đăng trên tạp chí Hành vi Nghề nghiệp năm 2010 với 183 nghiên cứu tại 15 quốc gia và hàng chục ngành nghề khác nhau, cho thấy phụ nữ có nhiều khả năng kiệt quệ hơn về mặt cảm xúc. "Trong nhiệm vụ chăm sóc người khác, họ thường hy sinh bản thân, bởi cứ 1.000 người làm việc lại có 80 phụ nữ bị kiệt sức, con số này nhiều hơn nam giới do họ phải đảm nhận nhiều việc khác nhau cùng lúc", nghiên cứu viết.

Suy nghĩ nhân viên nữ luôn đảm nhận công việc "nội trợ văn phòng" đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người, khiến những người chịu ảnh hưởng cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Ảnh minh họa: iStock

Làm sao để không trở thành những nội trợ văn phòng?

Trong cuốn sách Glass Walls: Shattering The Six Gender Bias Barriers Still Holding Women Back At Work (Những bức tường kính: Phá vỡ sáu rào cản định kiến giới vẫn giữ phụ nữ quay lại làm việc), hai tác giả Amy Diehl và Leanne Dzubinski đã đưa ra những cách giúp phụ nữ vượt qua nhiều vấn đề liên quan đến giới tại nơi làm việc. Họ cho rằng các nhân viên nên áp dụng quy trình thay phiên nhau nhận công việc vặt trong văn phòng thay vì dồn toàn bộ cho nữ giới.

"Ví dụ, bạn có thể nói, 'Lần trước tôi đã ghi chép cuộc họp, lần này đến bạn' hoặc 'tuần này tôi sẽ dọn tủ lạnh, nhưng chúng ta nên phân công lịch trình trong thời gian tới'. Những cách này không mới nhưng có thể khiến bạn san sẻ gánh nặng công việc cho những người có cùng trách nhiệm", các tác giả nêu.

Minh Phương (Theo Forbes, Nytimes)