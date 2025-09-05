Nhựa Duy Tân đưa nhân vật hoạt hình vào bộ sưu tập mới

Nhựa Duy Tân hợp tác Warner Bros. đưa nhân vật hoạt hình và siêu anh hùng như We Bare Bears và Superman vào các sản phẩm đồ gia dụng, tạo điểm nhấn độc đáo, vui nhộn.

Bộ sưu tập mới có tên "Unlock Your Wonder" - Mở khóa thế giới diệu kỳ, ra mắt vào tháng 8. Lấy cảm hứng từ bộ ba gấu đáng yêu Grizzly, Panda và Ice Bear trong series We Bare Bears, Duy Tân đã đưa các họa tiết sinh động và vui nhộn này lên nhiều sản phẩm quen thuộc. Thông điệp "Cùng nhau - chúng ta là một" được truyền tải qua từng thiết kế, nhấn mạnh sự đồng hành của sản phẩm với trẻ nhỏ trong học tập, vui chơi cũng như trong đời sống gia đình.

Nổi bật trong bộ sưu tập là bình nước Bearby, sản phẩm được thiết kế dành riêng cho trẻ từ mầm non đến tiểu học. Thiết kế bình có quai cầm tròn xoay 360 độ, vừa tay, giúp trẻ dễ dàng mang theo khi đi học, vui chơi hay vận động ngoài trời. Ống hút tự bật khi mở nắp, chất liệu nhựa PP an toàn, dung tích 500ml gọn nhẹ và chống tràn hiệu quả. Ba phiên bản màu - Grizz ấm áp, Panda ngọt ngào và Ice Bear trầm tĩnh - giúp trẻ tự do thể hiện cá tính.

Bình nước mang hình ảnh gấu We Bare Bears. Ảnh: Duy Tân

Ngoài ra, các sản phẩm lưu trữ như thùng đa năng Matsu Lock và tủ Tabi L với họa tiết We Bare Bears cũng tạo nên không gian sinh động trong phòng bé. Thiết kế nhiều ngăn, màu sắc vui tươi giúp khuyến khích trẻ rèn luyện thói quen sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngay từ sớm, đồng thời khiến không gian phòng ngủ của bé trở nên sinh động, tươi mới.

Theo đại diện doanh nghiệp, với sự xuất hiện của We Bare Bears, những sản phẩm quen thuộc nay trở thành nguồn cảm hứng sống, nơi niềm vui, sự sáng tạo và tình gắn kết gia đình được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Nếu Bearby đại diện cho sự ngộ nghĩnh, dễ thương thì bộ sản phẩm Superman lại hướng đến nhóm người dùng trẻ yêu thích tinh thần chiến binh. Lấy cảm hứng từ nhân vật Superman, biểu tượng vượt thời đại của Warner Bros., Duy Tân đã khoác lên bình nước, thùng đá và tủ nhựa diện mạo mới. Đơn vị mang tới phiên bản dành cho thế hệ trẻ năng động, những người luôn khao khát vươn lên và bứt phá giới hạn.

Tủ Tabi L với hình ảnh gấu We Bare Bears. Ảnh: Duy Tân

Bình nước Summer Superman có thiết kế thể thao, trẻ trung, phần thân cong nhẹ vừa vặn bàn tay nhỏ, quai silicon mềm mại, linh hoạt để người dùng dễ mang theo khi học tập hay vui chơi. Màu sắc nổi bật và họa tiết bản quyền tạo điểm nhấn riêng biệt về cả hình thức lẫn công năng. Bên cạnh đó, thùng đá Superman với dung tích đa dạng, nắp khóa chắc chắn và khả năng giữ nhiệt tốt là lựa chọn phù hợp cho những chuyến dã ngoại, tiệc ngoài trời hay các dịp tụ họp gia đình.

Tủ Tabi L Superman cũng góp mặt trong bộ sưu tập, mang hình ảnh siêu anh hùng vào không gian sống. Thiết kế 5 tầng rộng rãi, dễ lắp ráp và bền chắc, giúp trẻ hình thành thói quen ngăn nắp. Sản phẩm có thể đồng hành cùng trẻ trong nhiều giai đoạn phát triển. Đại diện doanh nghiệp cho biết, với bộ ba sản phẩm mang dấu ấn Superman, Duy Tân mong muốn đem đến sự tiện ích, truyền cảm hứng cho không gian sống mang tính cá nhân hóa.

Tủ Tabi L Superman. Ảnh: Duy Tân

Điểm nhấn nổi bật của bộ sưu tập Unlock Your Wonder là sự kết hợp với Warner Bros. - một trong những hãng phim lớn nhất thế giới. Sự hợp tác này đưa các nhân vật điện ảnh quen thuộc vào đời sống thường ngày, thể hiện định hướng mới của đơn vị trong việc lồng ghép yếu tố giải trí và văn hóa đại chúng vào sản phẩm gia dụng.

Thông qua bộ sưu tập mới, Duy Tân mong muốn lan tỏa thông điệp: "Hãy để sự sáng tạo, trí tưởng tượng và niềm vui đồng hành cùng bạn mỗi ngày với nhiều điều kỳ diệu, lý thú thông qua những vật dụng quen thuộc". Đại diện Duy Tân cho biết, mỗi sản phẩm không đơn thuần là món đồ tiêu dùng mà còn là phương tiện để người dùng thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ. Doanh nghiệp không chỉ tập trung vào chất lượng, mà còn liên tục đổi mới về thiết kế và trải nghiệm người dùng.

Bình nước logo Superman. Ảnh: Duy Tân

Tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập đều sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng nguyên liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đặc biệt sản phẩm mang bản quyền chính thức từ Warner Bros., đảm bảo giá trị độc quyền và tính sưu tầm cao. Việc hợp tác với Warner Bros. mở ra cơ hội đưa các hình ảnh mang tính biểu tượng toàn cầu vào sản phẩm nhựa gia dụng. Đồng thời, bộ sưu tập cũng là sự ghi nhận năng lực sáng tạo, khả năng sản xuất và tầm nhìn thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự kết hợp giữa hai thương hiệu được xem như minh chứng cho khả năng hội nhập của sản phẩm Việt, cũng như tiềm năng tạo cảm hứng và dấu ấn văn hóa trong lòng người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, bộ sưu tập "Unlock Your Wonder" sẽ tiếp tục được mở rộng với nhiều nhân vật văn hóa đại chúng được yêu thích như Batman, The Flash... Việc mở rộng nhằm mang đến cho người dùng thêm những trải nghiệm mới, đa dạng phong cách và giá trị sưu tầm cao.

Hoàng Đan