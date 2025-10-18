Nhựa Bình Minh phá kỷ lục lợi nhuận

Nhựa Bình Minh lãi ròng 350 tỷ đồng trong quý III, phá vỡ kỷ lục 330 tỷ đồng mới xác lập trước đó một quý.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) cho thấy doanh thu thuần quý III tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 1.530 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp xấp xỉ 48%, mức cao nhất từ khi doanh nghiệp này trở thành công ty con của Nawaplastic Industries (Thái Lan) vào đầu năm 2018.

Ngoài nguồn thu chính từ hoạt động sản xuất, Nhựa Bình Minh còn ghi nhận 26 tỷ đồng lãi tiền gửi và cho vay, tăng 32% so với cùng kỳ.

Các khoản chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, lên 350 tỷ đồng. Đây là khoản lãi hàng quý cao nhất trong lịch sử 48 năm hoạt động.

Lũy kế chín tháng đầu năm, Nhựa Bình Minh thu hơn 4.220 tỷ đồng và lãi sau thuế 967 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 27% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành gần 92% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Thông tin lãi kỷ lục giúp cổ phiếu BMP tăng hết biên độ trong phiên cuối tuần, bất chấp áp lực bán tháo lan rộng khắp sàn TP HCM. BMP đóng cửa ngày giao dịch 17/10 tại 161.000 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Thanh khoản cũng tăng đột biến, gấp 10 lần những phiên giao dịch đầu tháng này.

Theo đánh giá của nhóm phân tích SSI Research, động lực tăng trưởng của Nhựa Bình Minh đang đến từ thị trường bất động sản và xây dựng dân dụng hồi phục. Công ty không ưu tiên các dự án đầu tư công bởi biên lợi nhuận thấp, thay vào đó tập trung vào các sản phẩm nhựa PVC phục vụ xây dựng dân dụng và thương mại. Thay vì chọn tăng trưởng sản lượng, ban lãnh đạo kiên định với mục tiêu giữ biên lợi nhuận ròng tối thiểu 20%.

"Điều này có thể làm chậm tốc độ gia tăng thị phần ngắn hạn, nhưng danh mục dự án chọn lọc, nâng cấp vận hành và cải tiến nghiên cứu sản phẩm dần dần sẽ củng cố vị thế của Nhựa Bình Minh trong phân khúc xây dựng dân dụng", nhóm phân tích bình luận.

SSI Research ước tính năm nay Nhựa Bình Minh thu 5.490 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.181 tỷ đồng, lần lượt cao hơn mục tiêu mà ban lãnh đạo đề ra 2% và 12%.

Tính đến cuối tháng 9, Nhựa Bình Minh có tổng tài sản 3.970 tỷ đồng, trong đó gần 70% là tiền gửi ngân hàng. Công ty còn hơn 1.125 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nhựa Bình Minh có truyền thống trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao. Năm ngoái, công ty dành 99% lợi nhuận để chia cổ tức với tỷ lệ 119,9%, tức mỗi cổ phiếu nhận 11.990 đồng. Năm nay, công ty đã thông qua phương án dành tối thiểu phân nửa lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức.

Phương Đông