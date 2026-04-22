Như Vân - ứng viên 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025'

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố danh sách 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties (Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025) hôm 18/4. Trong đó, Như Vân là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử.

Global Beauties là chuyên trang sắc đẹp thành lập năm 1998. Không chỉ đưa tin về các cuộc thi hoa hậu, nam vương, trang này còn có đội ngũ chuyên gia đưa ra dự đoán kết quả, tổ chức các bảng bình chọn thường niên.

Trong danh sách đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 có những gương mặt đáng chú ý như Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum (Brazil), Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque (Colombia), Hoa hậu Thế giới Opal Suchata (Thái Lan).

Trong cuộc bình chọn năm ngoái, Krystyna Pyszková - Miss World 2024 - là người chiến thắng.