Như Vân - ứng viên 'Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025'

Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố danh sách 100 đề cử của giải thưởng Miss Global Beauties (Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025) hôm 18/4. Trong đó, Như Vân là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử.
Global Beauties là chuyên trang sắc đẹp thành lập năm 1998. Không chỉ đưa tin về các cuộc thi hoa hậu, nam vương, trang này còn có đội ngũ chuyên gia đưa ra dự đoán kết quả, tổ chức các bảng bình chọn thường niên.
Trong danh sách đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025 có những gương mặt đáng chú ý như Hoa hậu Siêu quốc gia Eduarda Braum (Brazil), Hoa hậu Quốc tế Catalina Duque (Colombia), Hoa hậu Thế giới Opal Suchata (Thái Lan).
Trong cuộc bình chọn năm ngoái, Krystyna Pyszková - Miss World 2024 - là người chiến thắng.
Như Vân được chú ý khi đăng quang Miss Global 2025. Cô sinh năm 1991, quê Lâm Đồng, từng đoạt á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Hoa hậu còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ 2024, chỉ đạo catwalk của Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.
Khoảnh khắc Như Vân đăng quang Miss Global 2025.
Theo các chuyên trang sắc đẹp, Như Vân có gương mặt hài hòa các đường nét, kỹ năng catwalk tốt.
Người mẫu catwalk ở hậu trường một sự kiện năm 2025.
Cô cao 1,73 m, có số đo ba vòng 89-65-94 cm.
Góc nghiêng của hoa hậu với sống mũi cao, cằm dài, mắt to.
Như Vân hiện là đại sứ của nhiều chương trình thời trang, nhãn hàng.
Người đẹp tham gia sự kiện tại Bangkok (Thái Lan) hồi tháng 2. Cô nói nhận được nhiều lời mời hợp tác trong và ngoài nước sau khi đăng quang cuộc thi nhan sắc quốc tế. Cuối tháng 4, Như Vân sẽ giữ vai trò giám khảo tại chung kết Hoa hậu Toàn cầu Hong Kong & Macau 2026.
Hoa hậu diễn xuất trong Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang đạo diễn, ra rạp hồi đầu năm. Trong phim, cô tạo thiện cảm khi hóa thân Lệ - nhân vật mang vẻ khép kín, chất chứa những tổn thương. Trước đó, người đẹp tham gia vai phụ trong các tác phẩm Cây táo nở hoa, Chị ngã em nâng.
Như Vân giữ sắc vóc bằng lối sống lành mạnh, kết hợp ăn uống và hoạt động thể thao. Cô thường tập gym, chơi tennis và pickleball.
Người mẫu chơi pickleball mỗi tuần cùng đồng nghiệp, bạn bè.
Như Vân theo nghề người mẫu từ năm 20 tuổi.
Hậu trường chụp ảnh của Như Vân.
Người đẹp kín tiếng chuyện tình cảm. Hiện cô làm mẹ đơn thân, có hai con gái.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp, Global Beauties