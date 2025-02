TP HCMNgười mẫu Như Vân giới thiệu trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ văn hóa, thiên nhiên Hà Giang, sẽ mang đến Miss Global.

Sáng 16/2, Như Vân nhận sash (dải băng đeo) và vương miện tại sự kiện công bố thí sinh Việt Nam tham gia cuộc thi. Trên nền nhạc ca khúc Giai điệu Việt Nam mình (Masew, Reii, Tuấn Cry), Như Vân xuất hiện trong bộ váy nhiều màu sắc, nhảy điệu múa khèn cùng vũ công.

"Tôi mong chờ mang thiết kế lên sân khấu tại phần thi Trang phục dân tộc, để giới thiệu cho bạn bè quốc tế về quê hương tươi đẹp", người đẹp nói.

Như Vân diễn trang phục 'Miền đá nở hoa' Màn thể hiện trang phục dân tộc của Như Vân. Video: Tân Cao

Tác giả Bùi Thế Bảo, 30 tuổi, cho biết thực hiện tác phẩm nặng 15 kg trong vòng một tháng, gồm các công đoạn như lắp ráp, đính kết đá. Anh lấy cảm hứng từ văn hóa của người H'Mông tại vùng núi Tây Bắc kết hợp nét đẹp của mùa hoa mai anh đào nở trên các cao nguyên đá.

Thiết kế gồm phần tùng váy rộng làm từ 1.000 m vải, sau đó đính kết hàng trăm bông hoa 3D. Ngoài chất liệu lụa, anh sử dụng thổ cẩm để tăng màu sắc, tạo điểm nhấn. Đi kèm là các món phụ kiện như bông tai, vòng cổ bằng bạc và chiếc ô.

Như Vân sẽ đến Campuchia vào cuối tháng 2, tham gia các hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Sau đó, cô di chuyển đến Thái Lan để bước vào vòng bán kết, chung kết. "Mục tiêu của tôi là giành vương miện. Tôi tự tin nhờ nhận được ủng hộ của người thân, khán giả", cô nói.

Người đẹp giành quyền đến với sân chơi nhan sắc quốc tế thông qua cuộc tuyển chọn hồi cuối năm 2024. Nhiều tháng qua, Như Vân rèn luyện hình thể, tập tiết mục tài năng, trau dồi kỹ năng phỏng vấn, ứng xử. Trong video giới thiệu bản thân, người đẹp nói tự hào khi làm mẹ đơn thân. Cô sinh con gái đầu lúc 18 tuổi. Khi quen bạn trai người nước ngoài, cô sinh bé thứ hai, hiện bốn tuổi. "Tôi sẽ mang đến cuộc thi câu chuyện về người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, sẵn sàng vượt mọi khó khăn trong cuộc sống", Như Vân nói.

Như Vân giới thiệu Việt Nam và bản thân tại Miss Global Người mẫu giới thiệu Việt Nam và bản thân trong video gửi đến ban tổ chức. Video: Nhân vật cung cấp

Cô tên đầy đủ Nguyễn Đình Như Vân, 34 tuổi, quê Lâm Đồng. Người đẹp cao 1,74 m, số đo ba vòng lần lượt là 90-63-91 cm. Như Vân hoạt động trong vai trò người mẫu chuyên nghiệp nhiều năm qua, từng đoạt á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023. Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ 2024, chỉ đạo catwalk của Hoa hậu Việt Nam, Miss World Vietnam.

Sắc vóc Như Vân khi diện đầm dạ hội xuyên thấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Miss Global - Hoa hậu Toàn cầu tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011, diễn ra thường niên đến nay. Theo thể lệ, sân chơi giới hạn độ tuổi thí sinh từ 18 đến 35, cho phép phụ nữ đã kết hôn, sinh con tham gia. Cuộc thi đề cao nữ quyền, vẻ đẹp nội tâm và tôn vinh các nền văn hóa.

Trước đó, nhiều thí sinh Việt Nam từng thử sức và thành tích tốt nhất thuộc về Đoàn Thu Thủy - á hậu 4. Năm nay, cuộc thi diễn ra ở Campuchia và Thái Lan từ ngày 24/2 đến 9/3, quy tụ hàng chục người đẹp khắp thế giới.

