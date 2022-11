Như Quỳnh sung sức trong liveshow dài 6 giờ

Như Quỳnh thay 20 váy áo, hát gần 20 tiết mục solo lẫn kết hợp nghệ sĩ khách mời khiến liveshow "The best of Như Quỳnh" dài gần sáu giờ.