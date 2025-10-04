Như Quỳnh sợ đi lùi trong âm nhạc

Ca sĩ Như Quỳnh nói tổ chức show "Hương sắc giai nhân" vì muốn tạo sân chơi giao lưu với các ca sĩ trẻ, nỗ lực làm mới bản thân.

Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM cùng sự góp mặt của ca sĩ Hồ Văn Cường, Hoài Lâm, Thanh Duy, Mỹ An, diễn viên cải lương gen Z - Trọng Nhân. Trong buổi họp báo chiều 3/10 ở TP HCM, Như Quỳnh cho biết show là nơi chị có thể kết nối với thế hệ đàn em.

Thời gian qua, chị theo dõi các chương trình như Chị đẹp đạp gió, Anh trai vượt ngàn chông gai và thấy bản thân đi lùi trước sự phát triển của ngành âm nhạc. Do vậy, chị mong muốn sự thay đổi. "Trước giờ mọi người biết tôi qua dòng nhạc trữ tình. Nhưng tôi có thể làm được nhiều hơn thế, có thể đọc rap, nhảy, hát cải lương", ca sĩ cho biết.

Ca sĩ Như Quỳnh trong buổi họp báo chiều 3/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong nửa năm qua, giọng ca Người tình mùa đông cùng êkíp bàn bạc, chọn những ca khúc phù hợp với chủ đề Hương sắc giai nhân - tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Ngoài các màn solo, Như Quỳnh có nhiều tiết mục song ca và hợp ca với khách mời. Chị dàn dựng những phần biểu diễn thời trang, kịch để tạo nên sự đa dạng.

Ca sĩ cũng gìn giữ giọng hát, sức khỏe để duy trì thể lực. "Theo năm tháng, cột hơi của tôi không được như xưa, bù lại chất giọng dày, trầm, nhiều trải nghiệm và cảm xúc hơn", chị nói.

Như Quỳnh, 55 tuổi, tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Năm 1991, chị đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Chị ghi điểm tuyệt đối nhờ ca khúc Mùa xuân trên TP HCM (Xuân Hồng). Sau đó, Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi.

Năm 1993, chị cùng gia đình sang Mỹ định cư. Một năm sau, chị trở thành ngôi sao với hai bài hát Người tình mùa đông (nhạc Nhật, lời Anh Bằng) và Chuyện hoa sim (Anh Bằng phổ thơ Hữu Loan). Hiện ca sĩ sống độc thân tại Mỹ, có một con gái.

Trailer show "Hương sắc giai nhân" - Như Quỳnh Trailer show "Hương sắc giai nhân". Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung