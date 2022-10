Như Quỳnh kể kỷ niệm hát 'Người tình mùa đông'

Như Quỳnh cho biết các fan thích gọi cô là "Người tình mùa đông", theo tên ca khúc nổi tiếng ca sĩ thường thể hiện.

Ngày 19/10, nghệ sĩ xuất hiện tươi tắn trong buổi họp báo giới thiệu liveshow mới - The best of Nhu Quynh tại Hà Nội. Cô cho biết hiện sức khỏe ổn định, không còn bị phụ thuộc vào thuốc ngủ như trước. Ca sĩ hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư, chỉ nói về kỷ niệm liên quan các ca khúc nổi tiếng sẽ hát trong liveshow, trong đó có bài Người tình mùa đông.

Như Quỳnh trong buổi họp báo ngày 19/10. Ảnh: Hoàn Như

Như Quỳnh thể hiện bài hát trong một đĩa nhạc Giáng sinh ở hải ngoại, dịp cuối năm 1993, khi mới 23 tuổi. Lúc ấy, cô sang Canada ghi hình, trong tiết trời lạnh giá. Sát giờ lên sân khấu, vì Như Quỳnh ăn mặc xuề xòa, một người chị trong êkíp phải cho cô mượn toàn bộ trang phục. Sau này, trong lần đầu về nước biểu diễn năm 2018, ca sĩ tái hiện hình ảnh của chính mình khi biểu diễn ca khúc thời trẻ với áo khoác đỏ, mũ beret, váy trắng và bốt cao cổ.

Cô cho biết: "Hầu như buổi biểu diễn nào, tôi cũng được yêu cầu hát ca khúc. Các fan nam hay gọi 'Người tình mùa đông' của anh ơi. Các cháu bé thậm chí cũng thuộc bài hát".

Nhiều khán giả thường nhầm bản gốc nhạc phẩm là tiếng Trung. Theo Như Quỳnh, Người tình mùa đông khởi nguồn từ một bài hát tiếng Nhật là Rouge (Son môi hồng), do nghệ sĩ Miyuki Nakajima sáng tác và thu âm năm 1986. Rouge nói về tâm trạng cô đơn, chán chường của thiếu nữ từ miền quê lên kiếm sống nơi phồn hoa. Cô dần đánh mất sự ngây thơ, trở nên khôn khéo, tươi cười nhưng luôn âm thầm buồn, đêm đêm nhớ về bóng hình cũ. Bản tiếng Việt do nhạc sĩ Anh Bằng viết lời, nói về ký ức của cô gái về mối tình cũ ngây thơ. Bản tiếng Trung có tên Fragile Woman (Người phụ nữ dễ bị tổn thương) do Vương Phi thể hiện, nói về nỗi bất an của phụ nữ khi yêu.

Như Quỳnh hát Người tình mùa đông Như Quỳnh hát "Người tình mùa đông" ở Hà Nội năm 2018. Video: Hà Thu

Như Quỳnh cho biết thời trẻ, cô giản dị, nhiều lúc xuề xòa chuyện ngoại hình. Có lần, cô hát đồng ca, trong khi các nghệ sĩ khác đều nhớ yêu cầu mặc váy dài trắng, Như Quỳnh lại chọn váy ngắn, phải đứng vào hàng sau. Cô không biết uốn lông mi, ép tóc, thường xuất hiện với mái tóc rối. Ca sĩ Lâm Thúy Vân là người chải chuốt, hay góp ý nhưng lại khiến Như Quỳnh phật lòng. "Sau này, tôi mới ý thức được nghệ sĩ cần mang đến hình ảnh đẹp nhất, bởi đó là sự tôn trọng khán giả", ca sĩ nói.

Trong liveshow The best of Nhu Quynh vào ngày 12/11 ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), ca sĩ mời Trấn Thành, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, Quang Thành, Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư... tham gia. Cô sẽ có nhiều màn kết hợp với các diễn viên hài, những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc khác biệt.

Như Quỳnh tên thật là Lê Lâm Quỳnh Như, quê ở Đông Hà, Quảng Trị. Cô là con gái đầu trong gia đình ba người con. Từ nhỏ, cô thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi. Người hâm mộ khi ấy nhớ tới ca sĩ nhờ gương mặt thanh tú, giọng hát trong trẻo.

Năm 1991, cô đoạt giải đặc biệt khi thi Tiếng hát truyền hình TP HCM. Cô ghi điểm tuyệt đối nhờ ca khúc Mùa xuân trên TP HCM. Sau khi đoạt giải cao tại cuộc thi, Như Quỳnh bắt đầu sự nghiệp giảng dạy thanh nhạc cho thiếu nhi. Năm 1993, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư. Ca hát trong cộng đồng người Việt, chỉ một năm sau, cô trở thành ngôi sao với hai bài Người tình mùa đông và Chuyện hoa sim. Đầu năm 2018, cô lần đầu về nước làm đêm nhạc tại TP HCM và chấm thi Thần tượng Bolero.

Hà Thu