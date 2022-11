Như Quỳnh: 'Bắt chước giọng tôi không dễ'

Ca sĩ gặp gỡ báo giới TP HCM dịp về nước tổ chức liveshow The best of Nhu Quynh. Giọng ca hải ngoại nhận được các câu hỏi liên quan đến việc mời đàn em - Tố My - từng bị chỉ trích cố tình hát giống, ăn theo đàn chị. Như Quỳnh nói: "Tôi vui khi nhìn những thế hệ trẻ hát, có phong cách giống mình vì gợi ký ức thời còn trẻ. Tuy nhiên, người khác muốn bắt chước tôi không dễ. Tố My là một ca sĩ tài năng và tôi mong cô ấy phát triển hơn nữa".

Như Quỳnh: 'Tôi và Tố My không hiểu lầm nhau' Tố My nói về việc bắt chước giọng hát của Như Quỳnh ở buổi gặp ngày 1/11. Video: Tâm Giao

Lần đầu được gặp thần tượng ngoài đời, Tố My xúc động và ôm nghệ sĩ bày tỏ tình cảm. Cô cho biết từ khi tham gia cuộc thi Biến hóa hoàn hảo năm 2016 và đóng giả hình tượng Như Quỳnh, fan của ca sĩ hải ngoại bắt đầu chú ý tới cô. Từ đó, mỗi lần Tố My ra sản phẩm, nhiều người vào trang cá nhân chỉ trích. "Có lần thấy tôi bị chê quá nhiều, chị Như Quỳnh quay video kêu gọi các fan đừng 'ném đá' tôi nữa. Lần này, tôi được góp mặt trong liveshow của chị là một vinh dự", Tố My cho biết.

Tố My biến hóa thành Như Quỳnh Tố My hóa thành Như Quỳnh hát "Vùng lá me bay" trong chương trình Biến hóa hoàn hảo năm 2016 (Anh Việt Thanh). YouTube Kênh Nhạc Vàng

Ở tuổi ngoài 50, Như Quỳnh trau chuốt hình ảnh, chọn mặc đầm đen, tóc cột đuôi ngựa, trang điểm trẻ trung. Hồng Đào khen da mặt của đồng nghiệp đẹp hơn trước khiến chị ngại ngùng lấy tay che miệng cười. Hồng Đào xuất hiện trong show với vai trò người dẫn chuyện kể về cuộc đời của Như Quỳnh. "Chúng tôi đã biết nhau hơn 28 năm, cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Cả hai không chỉ có mối quan hệ công việc mà còn là tình chị em thắm thiết. Như Quỳnh là nghệ sĩ đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong lòng tôi, kể cả trong sự nghiệp lẫn cách sống", Hồng Đào nói.