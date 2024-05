Nhu cầu xăng chậm lại vì xe điện

Mức tăng trưởng của nhu cầu xăng toàn cầu dự kiến giảm một nửa trong năm nay do dịch chuyển sang dùng xe điện ở Trung Quốc và Mỹ, theo Wood Mackenzie.

Hãng nghiên cứu này dự báo nhu cầu xăng toàn cầu năm nay đạt mức 26,5 triệu thùng mỗi ngày, nhiều hơn khoảng 340.000 thùng mỗi ngày so với 2023. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 2020 và chỉ bằng một nửa mức tăng 700.000 thùng mỗi ngày của năm ngoái.

Đà tăng trưởng chậm lại đáng kể do nhu cầu xăng của Trung Quốc gần đạt đỉnh còn Mỹ thì đã qua đỉnh. Nhà phân tích Sushant Gupta của Woodmac chỉ ra nguyên nhân do xe điện thâm nhập ngày càng cao ở hai thị trường lớn này. "Trong năm nay, nhu cầu tiêu thụ xăng của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 10.000 thùng mỗi ngày do mức độ sử dụng xe điện cao hơn", ông nói.

Xe điện trưng bày ở một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3/11/2023. Ảnh: Reuters

Theo dự báo của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), tiêu thụ xăng của nước này sẽ chỉ tăng 1,3% hay khoảng 2 triệu tấn lên 165,1 triệu tấn, tương đương 3,8 triệu thùng mỗi ngày.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ( IEA) cho biết Trung Quốc từng là quốc gia dẫn đầu tiêu thụ xăng thế giới. Năm nay, nước này sẽ chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe điện bán ra. Do giá ngày càng rẻ, IEA ước tính thị phần ôtô điện năm nay có thể đạt 45% ở Trung Quốc, khoảng 25% ở châu Âu và hơn 11% ở Mỹ.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, mức tiêu thụ xăng của nước này giảm xuống còn 376 triệu gallon mỗi ngày (8,94 triệu thùng mỗi ngày) vào năm 2023 sau khi đạt kỷ lục 392 triệu gallon vào năm 2018. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu năm nay dự kiến không thay đổi. Do đó, lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ chịu áp lực giảm khi mùa lái xe cao điểm hè đi qua.

Tại châu Âu, nhu cầu xăng sẽ tăng 2,3%, tương đương thêm 50.000 thùng và đạt 2,19 triệu thùng mỗi ngày năm nay, theo công ty tư vấn năng lượng FGE (Singapore). Dự báo này phản ánh xu hướng của những năm gần đây.

Theo Woodmac, lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu ở châu Âu sẽ chịu áp lực do nhu cầu ổn định của lục địa này cùng với cạnh tranh gia tăng từ nhà máy lọc dầu Dangote mới của Nigeria. Đây là nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi lẫn châu Âu, bơm ra thị trường toàn cầu 280.000-300.000 thùng xăng mỗi ngày.

Trong khi nhu cầu của Trung Quốc, Mỹ và châu Âu không còn tăng đáng kể, xăng sẽ hút hàng ở các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao và tỷ lệ sử dụng xe điện thấp như Ấn Độ, Indonesia.

Cụ thể, ước tính mức tiêu thụ xăng của Ấn Độ sẽ đạt kỷ lục mới 39,2 triệu tấn (908.000 thùng mỗi ngày) trong năm tài chính tính đến tháng 3/2025, tăng khoảng 5% so với 37,2 triệu tấn trong năm tài chính tính đến tháng 3/2024.

Phiên An (theo Reuters)