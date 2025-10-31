Nhu cầu vàng thế giới cao kỷ lục

Quý III, nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.313 tấn, mức cao nhất của quý từ trước đến nay, theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC).

So với cùng kỳ 2024, nhu cầu của quý vừa qua tăng 3% về khối lượng và 44% về giá trị do "sự kết hợp mạnh mẽ giữa môi trường địa chính trị bất ổn và biến động, USD suy yếu và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) khi giá vàng tăng cao" khiến hoạt động mua vàng để đầu tư tăng mạnh, theo WGC.

Cụ thể, nhu cầu đầu tư vàng tăng 47% so với cùng kỳ năm trước, đạt 537 tấn và chiếm 55% tổng nhu cầu. Lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 220 tấn, tăng 10%, bất chấp giá liên tục đi lên. Đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay tăng 50% và đạt kỷ lục 4.381 USD một ounce vào ngày 20/10.

Những thỏi vàng một kg tại nhà máy tinh luyện vàng Argor-Heraeus ở Mendrisio, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Quý vừa qua, nhu cầu vàng miếng và vàng xu tăng 17%, trong khi dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch vàng vật chất tăng vọt 134%. Các hoạt động này bù đắp cho sự sụt giảm liên tục của nhu cầu vàng phục vụ gia công trang sức, giảm 23% xuống còn 419,2 tấn trong quý trước.

Theo bà Louise Street, chuyên gia phân tích cấp cao tại WGC, thị trường vàng chưa bão hòa, dự báo nhu cầu còn cao thời gian tới. "Triển vọng vàng vẫn lạc quan, do USD tiếp tục suy yếu, kỳ vọng lãi suất thấp hơn và nguy cơ lạm phát đình trệ có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư hơn nữa", bà cho biết.

Ông Fan Shaokai, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Trung Quốc) của WGC, kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chuỗi mua vào kim loại quý này. Chín tháng đầu năm, các ngân hàng trung ương đã mua 634 tấn vàng, chưa phá kỷ lục 3 năm qua nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước năm 2022.

Chốt phiên giao dịch 30/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD lên 4.023 USD. Thị trường lấy lại mốc 4.000 USD sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Nhà đầu tư cũng thận trọng về nguy cơ bất ổn sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phiên An (theo Reuters)