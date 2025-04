Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp phía Nam tăng trong quý I

Nhu cầu thuê gia tăng từ nhóm khách nội địa giúp tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp phía Nam duy trì trên 90% dù giá chào thuê đi lên trong quý I.

Báo cáo từ Cushman & Wakefield cho thấy ba tháng đầu năm, tổng diện tích hấp thụ ròng đất khu công nghiệp đạt khoảng 80 ha, tăng 25% so với quý trước và gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Long An có mức tăng mạnh và chiếm 60% tổng tỷ lệ hấp thụ ròng của thị trường. Tỷ lệ lấp đầy khả quan đã thúc đẩy giá chào thuê đất khu công nghiệp phía Nam tăng 3,5% trong quý vừa qua, trung bình đạt 177 USD mỗi m2 trên thời hạn thuê.

Diễn biến tương tự cũng được ghi nhận bởi Công ty tư vấn thị trường CBRE Việt Nam. Theo đó, ba tháng đầu năm, các khu công nghiệp phía Nam duy trì tỷ lệ lấp đầy ở mức gần 90%, riêng TP HCM tiếp tục tỷ lệ lấp đầy 100% và các chủ đầu tư đã không còn đất công nghiệp để chào thuê mới. Cùng với đó, giá thuê đất công nghiệp trung bình tại các thị trường miền Nam (Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, trừ TP HCM) đạt 170 USD mỗi m2 trên kỳ hạn thuê, tăng 2% so với quý trước và 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Thanh Phạm, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và tư vấn của CBRE tại TP HCM, cho biết các giao dịch thuê đất công nghiệp, kho xưởng xây sẵn phía Nam ba năm qua chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong nước với đa dạng các ngành nghề như vận tải, logistics, sản xuất vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, ecommerce và bán lẻ. Nhóm khách thuê nội địa chiếm 30% nhu cầu thuê phát sinh trong quý vừa qua và vẫn có xu hướng gia tăng trong các quý tới.

Một góc khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương. Ảnh: Quỳnh Trần

Dù diễn biến tích cực trong các tháng đầu năm, giới chuyên gia cho rằng bất động sản công nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức, nhất là áp lực từ thuế đối ứng 46% Mỹ áp dụng lên một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam (thuế này tạm hoãn trong 90 ngày).

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, nhận định thị

trường đã có một năm khởi đầu tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, việc Mỹ bất ngờ công bố mức thuế đối ứng 46% lên một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam phần nào gây tâm lý lo ngại trong ngắn hạn. Thuế đối ứng sẽ ảnh hưởng đến dòng vốn FDI đổ vào bất động sản công nghiệp cũng như liên đới khó khăn các lĩnh vực khác.

Đồng quan điểm, các chuyên gia của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (Vars) đánh giá nếu mức thuế đối ứng như đã công bố được áp dụng, chắc chắn thị trường bất động sản công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng.

Dù vậy Việt Nam vẫn đang chờ đợi một kết quả đàm phán hài hòa lợi ích giữa hai bên. Đây sẽ là kịch bản tốt nhất, giúp bình ổn mọi vấn đề, tránh gây "sốc nhiệt" tạm thời với nền kinh tế Việt Nam. Nhưng nếu kịch bản xấu nhất diễn ra, Chính phủ cũng đã có sự chủ động ứng biến, theo Vars.

Ông David Jackson cũng tin rằng, bất động sản công nghiệp nếu chịu ảnh hưởng bởi thuế đối ứng, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế là điểm đến đầu tư hấp dẫn trong khu vực nhờ nhiều lợi thế về lực lượng lao động, chi phí sản xuất hợp lý, vị trí địa lý chiến lược và chính sách thu hút FDI hiệu quả. Điều này củng cố nền tảng phục hồi cho ngành bất động sản thời gian tới.

"Chính phủ đã hoạch định chiến lược phát triển rõ ràng và với kinh nghiệm trong đàm phán quốc tế, Việt Nam sẽ đạt kết quả tích cực trước những dịch chuyển thương mại toàn cầu", ông nói.

Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, từ nay tới năm 2028, tổng nguồn cung mà thị trường miền Nam sẽ đón nhận khoảng 7.274 ha đất khu công nghiệp. Phân khúc này đang ghi nhận hàng loạt dự án mới được phê duyệt và khởi công trên cả nước. Động thái này cho thấy Chính phủ và các địa phương nỗ lực thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho năm mới.

Phương Uyên