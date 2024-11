Nhu cầu mua đất nền tăng mạnh trong tháng 10

Tháng vừa qua, lượt tìm kiếm đất nền cả nước tăng 29% so với cùng kỳ 2023, dưới tác động của bảng giá đất mới và chính sách cấm phân lô tách thửa, theo Batdongsan.

Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường từ chuyên trang Batdongsan, nhu cầu mua đất nền trên cả nước ghi nhận đà hồi phục mạnh. Cụ thể, tháng vừa qua, lượt tìm kiếm đất nền tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Ăn theo nhu cầu mua tăng, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ.

Batdongsan cho rằng tháng 10 là lần đầu tiên (sau thời gian dài) thị trường đất nền TP HCM diễn biến sôi động hơn Hà Nội. Lượt tìm mua đất nền ở TP HCM tăng 16%, tin rao bán tăng 22% so với tháng trước, trong khi con số này tại Hà Nội lần lượt là 14% và 23%. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với phân khúc đất nền ở các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu có lượt tìm mua tăng 20%, Long An tăng 14%, Đồng Nai tăng 5% và Bình Dương tăng 9%...

Báo cáo mới đây về phân khúc đất nền của DKRA Group cũng cho thấy giao dịch loại hình này đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023, tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, giá dưới 50 triệu đồng mỗi m2 tại TP HCM và dưới 22 triệu đồng mỗi m2 với các tỉnh phụ cận.

Theo DKRA, giá đất nền dự án tại TP HCM có mức cao nhất chạm mốc 140 triệu đồng mỗi m2, trong khi Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh dao động 38-74 triệu đồng mỗi m2. Với đất nền thổ cư, giá bình quân từ 6-30 triệu đồng mỗi m2 với thị trường tỉnh và trên dưới 50 triệu đồng mỗi m2 ở TP HCM. Ở thị trường thứ cấp, giá đất cũng rục rịch tăng khoảng 3-5% so với quý trước.

Ông Nguyễn Đức Hòa, nhà đầu tư bất động sản lâu năm ở TP HCM, nhìn nhận phân khúc đất nền nói riêng đang chịu ảnh hưởng nhiều từ các thay đổi trong Luật đất đai mới và bảng giá đất vừa ban hành. Giao dịch dù chưa hoàn toàn phục hồi, song đã thoát khỏi đáy và đang có những dấu hiệu tích cực, bằng 50-60% so với giai đoạn cao điểm 2022. Riêng TP HCM đã bắt đầu ghi nhận hoạt động mua bán sôi động với giá tăng từ 10-20% so với năm ngoái.

Bất động sản khu Đông TP HCM ở TP Thủ Đức, với các dự án chung cư, nhà phố, đất nền, tháng 10/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải xu hướng phục hồi của thị trường đất nền, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, phân tích thị trường này "hút khách" trở lại do chịu tác động mạnh từ hai yếu tố.

Đầu tiên là xu hướng tăng giá mạnh của phân khúc căn hộ chung cư, ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đà tăng giá này đã đẩy một bộ phần nhà đầu tư chuyển dịch sang đất nền với mức giá phù hợp hơn. Thứ hai là việc các địa phương công bố bảng giá đất mới với mức tăng trung bình 25-30% so với bảng cũ, phân khúc đất nền chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi này.

Bên cạnh đó là quy định siết phân lô bán nền với các đô thị loại I, II và III cũng như việc TP HCM cấm dự án phân lô bán nền trên toàn địa bàn, tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư. Nhiều người kỳ vọng khi nguồn cung tương lai hạn chế, nhiều khả năng giá đất nền có biến động lớn và tranh thủ cơ hội này săn đất, đón đầu đà tăng đã được dự báo trước.

Còn theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, giới đầu tư bắt đầu trở lại thị trường đất nền sau khi đánh giá được tiềm năng của loại hình. Quy định cấm phân lô bán nền sẽ làm khan hiếm nguồn cung đất nền tại TP HCM và cả ở những đô thị trung tâm các tỉnh vùng ven. Ngoài ra, trong bối cảnh Luật Đất đai 2024 được áp dụng sớm, bảng giá đất được điều chỉnh tăng cùng các quy định chống đầu cơ, sẽ làm tăng chi phí và giảm nguồn cung trên thị trường. Điều này có thể đẩy giá đất nền tăng 2-5% trong các tháng tới.

Các chuyên gia nhìn nhận những thay đổi trong chính sách quản lý đang thúc đẩy thị trường bất động sản nói chung và thị trường đất nền nói riêng phục hồi nhanh hơn so với những dự báo trước đó. Dù vậy đây vẫn là sân chơi chủ yếu của giới đầu tư và tiềm ẩn nhiều biến số trong bối cảnh nhà nước đang đẩy mạnh siết các hoạt động đầu cơ, gây lãng phí đất đai. Để tham gia sân chơi này, nhà đầu tư cần xác định trường vốn và dừng suy nghĩ lướt sóng kiếm lời.

Chuyên gia bất động sản độc lập Lê Quốc Kiên khuyến nghị, thị trường bất động sản đang bước vào chu kỳ phát triển mới và phân khúc đất nền không nằm ngoài xu hướng này. Vậy nên nhà đầu tư khi lựa chọn xuống tiền mua đất nền, bên cạnh việc cần hiểu rõ về những thay đổi pháp lý, nên ưu tiên mua đất có thể sở hữu chủ quyền ngay, chọn đầu tư ở những thị trường mình hiểu rõ, không cách trung tâm quá 2 km và phải tìm hiểu thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trước khi đưa ra quyết định.

Phương Uyên