Nhu cầu 'không đàn ông' của nhiều phụ nữ Trung Quốc

Nhu cầu về những không gian riêng chỉ dành cho phụ nữ, giúp họ rời xa áp lực xã hội và phán xét của đàn ông, đang phát triển mạnh ở Trung Quốc.

Những tràng cười vang lên trong một căn nhà gỗ ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc, khi nhóm phụ nữ chơi cờ và uống cà phê vào một ngày giữa tháng 7.

Họ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau khi cùng nhau làm bánh bao trong một căn bếp chan hòa ánh sáng nhìn ra núi. Những người phụ nữ này đến đây để hỗ trợ nhau, "thoải mái trò chuyện về những chuyện thầm kín", hoặc đơn giản là làm quen bạn mới hay tránh khỏi sự quấy rối.

Chen Yani, người thứ hai từ phải sang, chơi cùng bạn bè và khách trong câu lạc bộ Không gian tưởng tượng của Keke tại Hàng Châu ngày 14/7. Ảnh: AFP

"Môi trường toàn phụ nữ khiến tôi cảm thấy an toàn", Zhang Wenjing, 43 tuổi, nói. "Ở giữa môi trường toàn phụ nữ, chúng tôi dễ trò chuyện hơn về nhiều chủ đề".

Chen Fangyan, 28 tuổi, cảm thấy bớt ngại ngùng hơn khi không có đàn ông xung quanh. "Không bị buộc phải mặc áo ngực đã là một loại tự do rồi", cô nói.

Nhu cầu về không gian riêng cho một giới như quán bar, phòng gym, khách sạn và không gian làm việc đang gia tăng ở Trung Quốc, trong bối cảnh phụ nữ ngày càng tự chủ kinh tế và muốn tìm kiếm sự bình yên, an toàn.

Tại "Không gian Tưởng tượng của Keke", người tham gia trả 30 nhân dân tệ (4,17 USD) một đêm, chi phí tăng lên 80 nhân dân tệ từ ngày thứ tư trở đi. Chen Yani, biệt danh "Keke", 30 tuổi, cho biết cô mở cơ sở này sau nhiều lần bị quấy rối nơi công sở.

"Tôi từng bị đàn ông quấy rối ở nhiều mức độ khác nhau, đến nỗi không thể làm việc bình thường được. Thế nên, tôi bắt đầu nghĩ về một môi trường làm việc an toàn, thoải mái, nơi mà tôi không còn cảm thấy bất an nữa", cô bày tỏ.

Chen bắt đầu bằng việc cải tạo một căn nhà ở Lâm An, ngoại ô thành phố Hàng Châu, cách Thượng Hải khoảng 200 km.

Cô tổ chức một kỳ nghỉ qua đêm trong dịp Tết nguyên đán và đăng thông báo lên Xiaohongshu, diễn đàn tương tự Instagram ở Trung Quốc, vì cho rằng có nhiều phụ nữ giống mình, muốn tìm được một nơi nghỉ ngơi thoải mái.

Yang Yun (phải), người sáng lập câu lạc bộ "Không gian của cô ấy", ngắm khách hàng luyện thư pháp trong cơ sở tại Hàng Châu ngày 14/7. Ảnh: AFP

12 phụ nữ đã tới tham gia. Một số đến vì muốn thay đổi không khí nghỉ lễ, số khác thì muốn thoát khỏi những câu hỏi đời tư hay áp lực từ người thân về chuyện kết hôn và sinh con.

"Trong gia đình, phụ nữ thường phải chăm sóc ông bà, con cái và làm việc nhà, chưa kể đến trách nhiệm công việc", cô nói. "Họ cần một nơi mà họ không phải đóng bất kỳ vai trò nào và được là chính mình".

Yuan Xiaoqian, 29 tuổi, một người tham gia, cho rằng phụ nữ ngày nay có nhiều lựa chọn hơn bởi họ có trình độ cao và độc lập kinh tế. "Họ có thể tập trung vào bản thân nhiều hơn và chú trọng vào những nhu cầu mới", cô nói.

Tại Xiuxi, một ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang, Yang Yun hồi tháng 6 khai trương câu lạc bộ "Không gian của cô ấy" nhằm mang đến cho phụ nữ một "thiên đường tinh thần". Nơi này mang tới cảm giác như một khách sạn nhỏ đầy tính nghệ thuật, với nội thất mộc mạc và tranh thư pháp treo trên tường. Yan mong muốn nơi này trở thành chốn đảm bảo phụ nữ luôn có một nơi để đến.

"Nếu một phụ nữ mất việc, mất cha mẹ, cãi nhau với chồng, hoặc cảm thấy kiệt sức vì cuộc sống thành phố, cô ấy biết mình có thể đến đây và tìm thấy sự ấm áp", Yang nói.

Cho đến nay, 120 phụ nữ đã trả phí thành viên 3.980 nhân dân tệ để tham gia câu lạc bộ. "Họ có đến đây nghỉ ngơi hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là nơi này tồn tại, mang tới cho họ sức mạnh tinh thần", Yang nói.

Tuy nhiên, những người chỉ trích mô hình này cho rằng các cộng đồng chỉ dành cho một giới sẽ chỉ làm gia tăng mâu thuẫn giữa đàn ông và phụ nữ mà không giải quyết được gốc rễ của vấn đề.

Chen Yani bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh câu lạc bộ như "Không gian Tưởng tượng của Keke" không phải là nơi nuôi dưỡng sự thù hằn với đàn ông, nhưng phụ nữ cũng có quyền có không gian riêng.

"Phụ nữ là một nhóm xã hội có nhiều điểm chung trong cuộc sống cũng như những vấn đề phải đối mặt. Vì vậy, họ thường dễ dàng thấu hiểu và đồng cảm với nhau hơn", cô nói.

Dù mô hình này chưa có lãi, Chen cho biết đó không phải là vấn đề chính. "Chừng nào còn có nhu cầu, nơi này sẽ tiếp tục tồn tại", cô nói.

Câu lạc bộ Không gian của cô ấy nhìn từ trên cao ở vùng ngoại ô thành phố Hàng Châu ngày 14/7. Ảnh: AFP

Người sáng lập không gian văn hóa toàn phụ nữ "Nửa Bầu Trời" ở Bắc Kinh, Lilith Jiang, cho biết những cơ sở hướng đến cộng đồng này đang khỏa lấp khoảng trống nhu cầu của phụ nữ.

"Đàn ông có rất nhiều cơ hội để giao lưu, như rủ nhau đi nhậu hoặc tập thể dục, còn phụ nữ thì không", cô nhận xét.

Về lâu dài, cô cho rằng những câu lạc bộ phi truyền thống này có thể mang lại giải pháp thay thế cho những phụ nữ độc thân lo lắng về việc già đi một mình.

"Phụ nữ thường xuyên được hỏi: 'Nếu không kết hôn, bạn sẽ ra sao khi về già?'" Jiang nói. "Nhưng về lâu dài, những không gian sống chung chỉ dành cho phụ nữ, nơi họ có thể già đi cùng nhau, có thể là một giải pháp".

Hồng Hạnh (Theo AFP)