Nhu cầu kho bãi tại Philippines tăng 80% nửa đầu năm

Nhu cầu kho bãi tại Philippines tăng mạnh nửa đầu năm, đi kèm sự gia tăng nguồn cung, theo báo cáo thị trường bất động sản mới nhất của Prime Philippines.

Tổng nhu cầu đạt 691.900 m2, so với nửa cuối năm 2024, nhờ sự đóng góp của lĩnh vực bán buôn - bán lẻ, logistics và sản xuất.

Theo bà Joy Rosario-Bautista, Phó Giám đốc thị trường công nghiệp của Prime Philippines - công ty tư vấn bất động sản thương mại hàng đầu tại Philippines, không chỉ khối lượng tăng mà còn xuất hiện xu hướng mở rộng từ các khu công nghiệp truyền thống sang khu vực mới. Quy mô kho trung bình cũng tăng, đặc biệt từ các doanh nghiệp bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và logistics, khi dân số tăng và nhu cầu tiêu dùng nhanh hơn, đa dạng hơn.

Điều này phản ánh xu hướng các công ty hợp nhất hoạt động để đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh, khối lượng lớn và phức tạp, đặc biệt trong thương mại điện tử và phân phối vùng.

Các lãnh đạo Prime Philippines trong buổi họp báo về triển vọng thị trường bất động sản ngày 7/8. Ảnh: Prime Philippines.

Bulacan dẫn đầu về nhu cầu

Trong nửa đầu năm, tỉnh Bulacan nổi bật với nhu cầu từ ngành bán lẻ chiếm gần 83% yêu cầu địa phương, tương đương 13% tổng nhu cầu quốc gia. Vị trí chiến lược gần thủ đô giúp khu vực này trở thành lựa chọn hàng đầu của nhà bán lẻ tại Metro Manila để củng cố chuỗi cung ứng.

Ngược lại, tỉnh Cavite ghi nhận sự dịch chuyển: nhu cầu sản xuất giảm khi doanh nghiệp chọn tỉnh Batangas nhờ quỹ đất lớn hơn, chi phí thấp hơn và gần cảng biển. Nhu cầu logistics tại tỉnh Cavite vẫn ổn định, khẳng định vai trò trung tâm giao hàng chặng cuối.

Tỉnh Laguna chững lại do tỷ lệ trống thấp (dưới 4%), khiến một số khách thuê chuyển sang Cavite và Batangas. Tuy vậy, tỷ lệ lấp đầy đạt 97,77% nhờ khách thuê dài hạn và tỷ lệ gia hạn cao.

Xu hướng theo mùa và ba lĩnh vực chủ lực

Prime Philippines cho biết nhu cầu kho bãi thường đạt đỉnh vào quý I và IV hàng năm:

Ba ngành giữ vai trò trụ cột gồm bán buôn - bán lẻ, vận tải - logistics và sản xuất, được thúc đẩy bởi thương mại điện tử, mở rộng mạng lưới 3PL và nhu cầu ổn định từ các nhà sản xuất điện tử xuất khẩu.

Riêng sản xuất đóng góp 81.000 m2 nhu cầu từ các nhà sản xuất máy tính, linh kiện điện tử, quang học, đặc biệt là công nghệ xanh như linh kiện điện mặt trời, pin xe điện, hệ thống năng lượng.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, nhất là thuế với vi mạch và chip bán dẫn Trung Quốc, thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khiến Philippines nổi lên trong chiến lược "China+1+1" của các nhà sản xuất toàn cầu.

Nguồn cung tăng theo nhu cầu

Nửa đầu năm 2025, tổng kho bãi công nghiệp cả của Philippines tăng thêm khoảng 1,5 triệu m2, tương đương tăng 3,7% so với nửa cuối 2024. Tổng diện tích đất dành cho dự án kho mới đạt 3,98 triệu m2, tập trung nhiều ở Tarlac (Tari Estates, New Clark Estates).

Pampanga tiếp tục thu hút nhờ các khu công nghiệp hiện hữu và kết nối tốt qua cao tốc NLEX, quốc lộ MacArthur. Pangasinan được xem là tỉnh công nghiệp tiềm năng tiếp theo ở phía Bắc.

Bulacan tập trung dự án tại Bocaue và Sta. Maria, vừa gần Metro Manila vừa tránh rủi ro ngập lụt. Ở phía Nam, Cavite có các điểm nóng như General Trias, Carmona, Silang. Cebu cũng bổ sung nguồn cung với các dự án như CentralHub của DoubleDragon.

Prime Philippines dự báo tổng nguồn cung kho bãi sẽ đạt 41,5 triệu m2 vào năm 2028, với động lực chính từ các dự án chiến lược ở Tarlac và Bắc Luzon.

Tỷ lệ lấp đầy cao, giá thuê ổn định

Dù nguồn cung tăng, tỷ lệ lấp đầy trung bình vẫn ở mức 94%. Cebu dẫn đầu với khoảng 98%, dự kiến duy trì nhờ thêm 50.000 m2 kho mới cuối 2025. Laguna giữ 97,77% nhờ khách thuê dài hạn và tốc độ tái lấp đầy nhanh. Pangasinan đạt 91,6%, hưởng lợi từ vị trí gần cao tốc.

Giá thuê hầu như ổn định, biến động 0 - 2% ở hầu hết tỉnh thành. Ngoại lệ là Pampanga tăng 25% quý I khi xuất hiện kho cao cấp mới, Laguna tăng 7,6% quý II do một số cơ sở tiêu chuẩn cao. Nhu cầu kho hạng A tăng khi doanh nghiệp ưu tiên hiệu quả vận hành và đáp ứng tiêu chuẩn bền vững.

